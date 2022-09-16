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Елена Зеленская посетит похороны Елизаветы ІІ

Первая леди Украины находится в списке 500 высокопоставленных особ, которых пригласили на церемонию похорон.

Автор: Шапарь Анастасия
Елена Зеленская посетит похороны Елизаветы ІІ
Первая леди Украины.
president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская приглашена на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание The Sun.

Британия - одна из главных союзников Украины с начала полномасштабной войны.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения," - говорится в статье.

Прощание с Королевой.
Прощание с Королевой.
Reuters

К слову, в списке из 500 высокопоставленных особ также есть президент США Джо Байден с женой Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мировые лидеры приедут в Лондон в эти выходные. Накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце.

Похороны королевы состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

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Теги:
Елена Зеленская, Елизавета II, королевская семья Британии

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