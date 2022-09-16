Елена Зеленская посетит похороны Елизаветы ІІ

Первая леди Украины находится в списке 500 высокопоставленных особ, которых пригласили на церемонию похорон.

Автор: Шапарь Анастасия

Первая леди Украины Елена Зеленская приглашена на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание The Sun.

Британия - одна из главных союзников Украины с начала полномасштабной войны.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения," - говорится в статье.

Прощание с Королевой. Reuters

К слову, в списке из 500 высокопоставленных особ также есть президент США Джо Байден с женой Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мировые лидеры приедут в Лондон в эти выходные. Накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце.

Похороны королевы состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.