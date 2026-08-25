Экс-учасница «ВИА Игры» Кожевникова показала архивные фото со своей свадьбы
Певица отпраздновала годовщину брака с мужем
Экс-учасница «ВИА Игры» Кожевникова показала архивные фото со своей свадьбы instagram.com/anastasiakozhevnikova
Украинская певица Анастасия Кожевникова, которая сейчас беременна первенцем, поделилась в своих инстаграм-сториз архивными кадрами по случаю 8-й годовщины свадьбы с мужем Кириллом. Звезда сцены вспомнила один из важнейших дней в своей жизни и опубликовала серию свадебных фото.
Читай также: Джорджина Родригес официально усыновила старших детей Криштиану Роналду после свадьбыНа первом снимке молодожены позируют на фоне свадебной арки с белыми и желтыми розами. Для церемонии в 2018 году Анастасия выбрала кружевное платье с открытыми плечами, пышными рукавами и длинной фатой. Она держала за руку жениха, который был одет в синий пиджак, белые брюки и бабочку.
«8 лет», — лаконично подписала звезда.
На втором черно-белом фото Кожевникова была запечатлена во время подготовки свадебного образа.
На третьем снимке можно увидеть момент с праздничного выступления во время банкета. На сцене Анастасия выступала вместе с коллегами по группе «ВИА Гра» — Эрикой Герцег и Мишей Романовой.
Анастасия Кожевникова показала архивные фото со свадьбы instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова показала архивные фото со свадьбы instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова показала архивные фото со свадьбы instagram.com/anastasiakozhevnikova