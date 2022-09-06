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Винник со щетиной впервые за долгое время предстал в сети

Олег Винник показан на совместной фотографии с мужем Оксаны Билозир.

Автор: Дмитрий Сыч
Винник со щетиной впервые за долгое время предстал в сети
Любимец женщин в последние месяцы стал весьма таинственной персоной
instagram olegg.vynnyk

Покоритель "волчиц" Олег Винник в последние месяцы – настолько редкий гость в сети, что о нем слагают легенды. Но иногда об исполнителе появляется и достоверная информация.

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Как известно, белокурый артист с начала широкомасштабной российской агрессии лечится в Германии. Пользователи соцсетей, наталкиваясь на его редкие замаскированные снимки (он прикрывался очками и кепкой) начали связывать изменения во внешности певца с его недугом.

До появления известия о болезни Олега, среди почитателей и даже известных коллег внезапно исчезнувшего блуждали упреки, что он, мол, за границей, но не выступает на концертах для Украины. К новому снимку, правда, ни тех, ни других комментариев нет. Героям фотографии только желают Божьей защиты.

facebook nedzelskiy.roman

Кадром поделился Роман Недзельский, законный избранник певицы Оксаны Билозир. Он контактирует с исполнителем.

К изображению добавлена геолокация – Киев. Однако о возвращении Винника на Родину не сообщалось.

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Раньше мы писали о том, что Алла Пугачева охарактеризовала нынешнюю Россию, а также провластного режиссера Никиту Михалкова.

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Теги:
фото, Германия, Олег Винник, Винник, здоровье

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