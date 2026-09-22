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Беременная Остапчук снялась топлес в бассейне на отдыхе в Доминикане

Екатерина Остапчук выложила откровенные кадры, снятые Владимиром Остапчуком.

Автор: Дмитрий Сыч
Беременная Остапчук снялась топлес в бассейне на отдыхе в Доминикане
В марте пара отметила вторую годовщину брака
instagram ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук, беременная вторым ребенком от шоумена Владимира Остапчука, показала серию пикантных кадров с отдыха в Доминиканской Республике. Местом съемки стал бассейн, а роль фотографа исполнил ее супруг, шоумен Владимир Остапчук.

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Для черно-белых фотографий Екатерина позировала топлес, прикрыв грудь руками. Женщина также продемонстрировала обнаженные ягодицы.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

Среди опубликованных снимков есть и более сдержанные. В частности, Екатерина показала себя в монокини.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

В фотокарусели также представлены муж и сын Остапчук.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

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Это не первая фотосессия Остапчук, в которой она демонстрирует фигуру во время беременности. Ранее блогерша, например, публиковала фото в нижнем белье.

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Теги:
фото, ТОПЛЕС, Владимир Остапчук, грудь, фото в купальнике, Екатерина Полтавская

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