Беременная Остапчук снялась топлес в бассейне на отдыхе в Доминикане

Екатерина Остапчук выложила откровенные кадры, снятые Владимиром Остапчуком.

Екатерина Остапчук, беременная вторым ребенком от шоумена Владимира Остапчука, показала серию пикантных кадров с отдыха в Доминиканской Республике. Местом съемки стал бассейн, а роль фотографа исполнил ее супруг, шоумен Владимир Остапчук.

Читай также: Маремуха выставила топлес-фото с процедур красоты

Для черно-белых фотографий Екатерина позировала топлес, прикрыв грудь руками. Женщина также продемонстрировала обнаженные ягодицы.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

Среди опубликованных снимков есть и более сдержанные. В частности, Екатерина показала себя в монокини.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

В фотокарусели также представлены муж и сын Остапчук.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

Читай также: Гордон выставил фото с Мозговым и журналистками топлес из бани

Это не первая фотосессия Остапчук, в которой она демонстрирует фигуру во время беременности. Ранее блогерша, например, публиковала фото в нижнем белье.