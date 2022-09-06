Эмми 2022 – все, что нужно знать
74-я церемония Эмми состоится 12 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе.
74-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми" (в оригинале – 74th Primetime Emmy Awards) – мероприятие, на котором будут вручены награды в рамках главной телевизионной премии США. Она присуждается избранным телепрограммам, которые выходили в прайм-тайм с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года.
Премия Эмми 2022 – когда будет
Читай также: Жадан стал лауреатом Премии мира: Как никто другой, знает цену мира
Награды в рамках центральной в Америке телевизионной премии "Эмми" в 2022-м будут розданы 12 сентября. Место мероприятия – Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (Калифорния).
Премия Эмми 2022 – номинанты
На премию выдвигаются теледеятели в нескольких десятках номинаций. Рассмотрим некоторые из них.
В категории "Лучший комедийный сериал" сошлись проекты ряда потоковиков.
- Начальная школа Эбботт (ABC) – ситком об учительнице младшей школы Джанин Тигс, которая остается идеалисткой независимо от обстоятельств.
- Барри (HBO/HBO Max) – черная комедия про бывшего военного, а теперь – наемного киллера, который находит призвание в театре.
- Умерь свой энтузиазм (HBO/HBO Max) – изображение жизни автора ситкома в комедийном формате.
- Хитрости (HBO/HBO Max) – зрелая стендап-актриса из Вегаса объеденяется с молодой писательницей, чтобы обновить свой репертуар.
- Удивительная миссис Мейзел (Prime Video) – история о домохозяйке, от которой уходит муж. Она успешно импровизирует на стендап-сцене, что меняет жизнь героини.
- Убийства в одном здании (Hulu) – трое соседей начинают расследование убийства в своем доме и записывают об этом подкаст.
- Тед Лассо (Apple TV+) – история о тренере, который с американского футбола переходит на европейский.
- Чем мы заняты в тени (FX) – сериал о приключениях вампиров-сожителей.
Эмми 2022 – номинация "Лучший драматический сериал":
- Лучше звоните Солу (AMC) – многосерийник, посвященный адвокату из сериала "Во все тяжкие".
- Эйфория (HBO/HBO Max) – рассказ о наркозависимой, у которой появляется надежда избавиться от смертельной привычки после приезда в ее город новой героини.
- Озарк (Netflix) – сериал про финансового консультанта, который едет с семьей за город, чтобы искупить вину перед наркобароном, и вся семья присоединяется к его делам.
- Разделение (Apple TV+) – о сотрудниках корпорации с разделенным сознанием. За пределами предприятия они не помнят, чем занимаются. А на работе – кем они являются дома.
- Игра в кальмара (Netflix) – сериал про участников игры на выживание за деньги.
- Очень странные дела (Netflix) – о влиянии на жителей городка появления портала в альтернативное измерение.
- Наследники (HBO/HBO Max) – дети руководителя медиаконгломерата готовятся к ведению дел без отца, у которого стремительно ухудшается здоровье.
- Шершни (Showtime) – о женской футбольной команде в конце 1990-х, которая попадает в авиакатастрофу. Выжившие члены команды 19 месяцев борются за жизнь в лесу.
Читай также: "Песня – объединяет!": состоялась грандиозная музыкальная премия "Украинская песня года 2021"
Что касается других категорий, то за звание лучшего мини-сериала состязаются:
- Ломка (Hulu)
- Выбывшая (Hulu)
- Изобретая Анну (Netflix)
- Пэм и Томми (Hulu)
- Белый лотос (HBO/HBO Max)
На титул "Лучшего актера в комедийном сериале" выдвинуты:
- Дональд Гловер
- Билл Хейдер
- Николас
- Стив Мартин
- Мартин Шорт
- Джейсон Судейкис
Лучшей актрисой в комедийном сериале станет кто-то из этих лицедеек:
- Рэйчел Броснахэн
- Квинта Брансон
- Кейли Куоко
- Эль Фаннинг
- Исса Рэй
- Джин Смарт
В категорию "Лучший актер в драматическом сериале" зачислены:
- Джейсон Бейтман
- Брайан Кокс
- Ли Джон Джэ
- Боб Оденкерк
- Адам Скотт
- Джереми Стронг
В той же номинации лучшей актрисой станет одна из следующих дам:
- Джоди Комер
- Лора Линни
- Мелани Лински
- Сандра О
- Риз Уизерспун
- Зендая
Эмми 2022 – победители
Читай также: Премия YUNA не будет брать в номинации песни, созданные в соавторстве с российскими артистами
Как уже говорилось ранее, все победители "Эмми-2022" станут известны 12 сентября. Но лидеры некоторых категорий – "Анимация", "Костюмы", "Прически", "Макияж" и "Моушн-дизайн" – уже названы. Ими стали:
- "Аркейн", "Любовь. Смерть. Роботы" и "Этот дом" – награды за достижения в анимации
- "Мы здесь" – награда за костюмы
- "Энни, живи!" – награда за прически
- "Мы здесь","Легендарно" – призы за макияж
- "Домой засветло" – награда за "Моушн-дизайн"
Читай также: Нацотбор на Евровидение-2023 начался – какие условия
"Эмми" считается телевизионным эквивалентом киношного "Оскара", театральной "Тони" и музыкальной "Грэмми". Премия основана в 1949-м. Обычно вручается в начале сентября – перед запуском новых сезонов на эфирных каналах.
Ранее мы писали о том, что начинается отбор на конкурс красоты "Мисс Украина 2022". На мероприятии в этом году есть нововведения.