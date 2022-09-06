Эмми 2022 – все, что нужно знать

74-я церемония Эмми состоится 12 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе.

На "Эмми" упомянута "Игра в кальмара"

74-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми" (в оригинале – 74th Primetime Emmy Awards) – мероприятие, на котором будут вручены награды в рамках главной телевизионной премии США. Она присуждается избранным телепрограммам, которые выходили в прайм-тайм с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года.

Премия Эмми 2022 – когда будет

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Награды в рамках центральной в Америке телевизионной премии "Эмми" в 2022-м будут розданы 12 сентября. Место мероприятия – Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Премия Эмми 2022 – номинанты

На премию выдвигаются теледеятели в нескольких десятках номинаций. Рассмотрим некоторые из них.

В категории "Лучший комедийный сериал" сошлись проекты ряда потоковиков.

Начальная школа Эбботт (ABC) – ситком об учительнице младшей школы Джанин Тигс, которая остается идеалисткой независимо от обстоятельств.

Барри (HBO/HBO Max) – черная комедия про бывшего военного, а теперь – наемного киллера, который находит призвание в театре.

Умерь свой энтузиазм (HBO/HBO Max) – изображение жизни автора ситкома в комедийном формате.

Хитрости (HBO/HBO Max) – зрелая стендап-актриса из Вегаса объеденяется с молодой писательницей, чтобы обновить свой репертуар.

Удивительная миссис Мейзел (Prime Video) – история о домохозяйке, от которой уходит муж. Она успешно импровизирует на стендап-сцене, что меняет жизнь героини.

Убийства в одном здании (Hulu) – трое соседей начинают расследование убийства в своем доме и записывают об этом подкаст.

Тед Лассо (Apple TV+) – история о тренере, который с американского футбола переходит на европейский.

Чем мы заняты в тени (FX) – сериал о приключениях вампиров-сожителей.

Эмми 2022 – номинация "Лучший драматический сериал":

Лучше звоните Солу (AMC) – многосерийник, посвященный адвокату из сериала "Во все тяжкие".

Эйфория (HBO/HBO Max) – рассказ о наркозависимой, у которой появляется надежда избавиться от смертельной привычки после приезда в ее город новой героини.

Озарк (Netflix) – сериал про финансового консультанта, который едет с семьей за город, чтобы искупить вину перед наркобароном, и вся семья присоединяется к его делам.

Разделение (Apple TV+) – о сотрудниках корпорации с разделенным сознанием. За пределами предприятия они не помнят, чем занимаются. А на работе – кем они являются дома.

Игра в кальмара (Netflix) – сериал про участников игры на выживание за деньги.

Очень странные дела (Netflix) – о влиянии на жителей городка появления портала в альтернативное измерение.

Наследники (HBO/HBO Max) – дети руководителя медиаконгломерата готовятся к ведению дел без отца, у которого стремительно ухудшается здоровье.

Шершни (Showtime) – о женской футбольной команде в конце 1990-х, которая попадает в авиакатастрофу. Выжившие члены команды 19 месяцев борются за жизнь в лесу.

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Что касается других категорий, то за звание лучшего мини-сериала состязаются:

Ломка (Hulu)

Выбывшая (Hulu)

Изобретая Анну (Netflix)

Пэм и Томми (Hulu)

Белый лотос (HBO/HBO Max)

На титул "Лучшего актера в комедийном сериале" выдвинуты:

Дональд Гловер

Билл Хейдер

Николас

Стив Мартин

Мартин Шорт

Джейсон Судейкис

Лучшей актрисой в комедийном сериале станет кто-то из этих лицедеек:

Рэйчел Броснахэн

Квинта Брансон

Кейли Куоко

Эль Фаннинг

Исса Рэй

Джин Смарт

В категорию "Лучший актер в драматическом сериале" зачислены:

Джейсон Бейтман

Брайан Кокс

Ли Джон Джэ

Боб Оденкерк

Адам Скотт

Джереми Стронг

В той же номинации лучшей актрисой станет одна из следующих дам:

Джоди Комер

Лора Линни

Мелани Лински

Сандра О

Риз Уизерспун

Зендая

Эмми 2022 – победители

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Как уже говорилось ранее, все победители "Эмми-2022" станут известны 12 сентября. Но лидеры некоторых категорий – "Анимация", "Костюмы", "Прически", "Макияж" и "Моушн-дизайн" – уже названы. Ими стали:

"Аркейн", "Любовь. Смерть. Роботы" и "Этот дом" – награды за достижения в анимации

"Мы здесь" – награда за костюмы

"Энни, живи!" – награда за прически

"Мы здесь","Легендарно" – призы за макияж

"Домой засветло" – награда за "Моушн-дизайн"

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"Эмми" считается телевизионным эквивалентом киношного "Оскара", театральной "Тони" и музыкальной "Грэмми". Премия основана в 1949-м. Обычно вручается в начале сентября – перед запуском новых сезонов на эфирных каналах.

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