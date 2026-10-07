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Сериалы Netflix: лучшие на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года

Что смотрели украинцы в начале октября

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года
Netflix

Новый драматический мини-сериал «К востоку от рая» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 28 сентября по 4 октября 2026 года. События экранизации классического романа Джона Стейнбека разворачиваются в начале 1900-х годов, где решительная и независимая женщина становится причиной раздора между двумя братьями, давая начало саге, охватывающей два поколения. За первую неделю после премьеры проект собрал 6,5 млн зрителей и 45,5 млн часов просмотров.

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На второй строчке оказалась криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден». Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, оказавшейся в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершившей кровавое убийство своих родителей топором. Третья неделя показа принесла проекту еще 5,7 млн зрителей и 37,9 млн часов просмотров.

Третье место занял новый комедийно-драматический сериал «Другой мир». Первокурсница и ее верные друзья пытаются совмещать учебу, романтические драмы и бремя семейного наследия в колледже с исторически чернокожей студенческой средой. За первую неделю сериал привлек 5,1 млн зрителей и 27,9 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 28 сентября – 4 октября 2026 года:

  1. «К востоку от рая», мини-сериал — 6,5 млн зрителей
  2. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 5,7 млн зрителей
  3. «Другой мир», первый сезон — 5,1 млн зрителей
  4. «Золотой билет Вонки», первый сезон — 4,3 млн зрителей
  5. LEGO ONE PIECE, первый сезон — 3,8 млн зрителей
  6. «Джентльмены», девятый сезон — 2,9 млн зрителей
  7. «Рулевая», первый сезон — 2,6 млн зрителей
  8. Raw: 2026 (выпуск за 28 сентября) — 2,5 млн зрителей
  9. «Джентльмены», первый сезон — 1,7 млн зрителей
  10. «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 1,7 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 28 сентября – 4 октября 2026 года
Рейтинг сериалов Netflix за 28 сентября – 4 октября 2026 года
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место завоевал новый детективный мини-сериал «Последнее дело Холмса». Сюжет рассказывает об актере, чья слава угасает: он вынужден использовать детективные навыки своих известных персонажей, чтобы раскрыть подозрительную смерть в изолированном отеле, где каждый становится подозреваемым.

На вторую строчку поднялась драма «К востоку от рая».

Третью позицию занял второй сезон криминальной комедии «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сьюзи начинает искать новый способ расширить бизнес.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 28 сентября – 4 октября 2026 года:

  1. «Последнее дело Холмса», мини-сериал
  2. «К востоку от рая», мини-сериал
  3. «Джентльмены», второй сезон
  4. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон
  5. «Джентльмены», первый сезон
  6. «Мой новый берег», первый сезон
  7. «Совершенная ложь», первый сезон
  8. LEGO ONE PIECE, первый сезон
  9. «Такси для опера», первый сезон
  10. «Рулевая», первый сезон

Рейтинг сериалов Netflix за 28 сентября – 4 октября 2026 года
Рейтинг сериалов Netflix за 28 сентября – 4 октября 2026 года
Netflix

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Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

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