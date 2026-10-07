Сериалы Netflix: лучшие на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года

Что смотрели украинцы в начале октября

Автор: Коваленко Наталья

Новый драматический мини-сериал «К востоку от рая» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 28 сентября по 4 октября 2026 года. События экранизации классического романа Джона Стейнбека разворачиваются в начале 1900-х годов, где решительная и независимая женщина становится причиной раздора между двумя братьями, давая начало саге, охватывающей два поколения. За первую неделю после премьеры проект собрал 6,5 млн зрителей и 45,5 млн часов просмотров.

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На второй строчке оказалась криминально-биографическая драма-антология. Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, оказавшейся в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершившей кровавое убийство своих родителей топором. Третья неделя показа принесла проекту еще 5,7 млн зрителей и 37,9 млн часов просмотров.

Третье место занял новый комедийно-драматический сериал «Другой мир». Первокурсница и ее верные друзья пытаются совмещать учебу, романтические драмы и бремя семейного наследия в колледже с исторически чернокожей студенческой средой. За первую неделю сериал привлек 5,1 млн зрителей и 27,9 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 28 сентября – 4 октября 2026 года:

«К востоку от рая», мини-сериал — 6,5 млн зрителей «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 5,7 млн зрителей «Другой мир», первый сезон — 5,1 млн зрителей «Золотой билет Вонки», первый сезон — 4,3 млн зрителей LEGO ONE PIECE, первый сезон — 3,8 млн зрителей «Джентльмены», девятый сезон — 2,9 млн зрителей «Рулевая», первый сезон — 2,6 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 28 сентября) — 2,5 млн зрителей «Джентльмены», первый сезон — 1,7 млн зрителей «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 1,7 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 28 сентября – 4 октября 2026 года Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место завоевал новый детективный мини-сериал «Последнее дело Холмса». Сюжет рассказывает об актере, чья слава угасает: он вынужден использовать детективные навыки своих известных персонажей, чтобы раскрыть подозрительную смерть в изолированном отеле, где каждый становится подозреваемым.

На вторую строчку поднялась драма «К востоку от рая».

Третью позицию занял второй сезон криминальной комедии «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сьюзи начинает искать новый способ расширить бизнес.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 28 сентября – 4 октября 2026 года:

«Последнее дело Холмса», мини-сериал «К востоку от рая», мини-сериал «Джентльмены», второй сезон «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон «Джентльмены», первый сезон «Мой новый берег», первый сезон «Совершенная ложь», первый сезон LEGO ONE PIECE, первый сезон «Такси для опера», первый сезон «Рулевая», первый сезон