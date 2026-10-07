Сериалы Netflix: лучшие на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года
Что смотрели украинцы в начале октября
Новый драматический мини-сериал «К востоку от рая» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 28 сентября по 4 октября 2026 года. События экранизации классического романа Джона Стейнбека разворачиваются в начале 1900-х годов, где решительная и независимая женщина становится причиной раздора между двумя братьями, давая начало саге, охватывающей два поколения. За первую неделю после премьеры проект собрал 6,5 млн зрителей и 45,5 млн часов просмотров.
Читай также: Ратаковски в прозрачном платье впервые вышла на красную дорожку с новым любимымНа второй строчке оказалась криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден». Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, оказавшейся в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершившей кровавое убийство своих родителей топором. Третья неделя показа принесла проекту еще 5,7 млн зрителей и 37,9 млн часов просмотров.
Третье место занял новый комедийно-драматический сериал «Другой мир». Первокурсница и ее верные друзья пытаются совмещать учебу, романтические драмы и бремя семейного наследия в колледже с исторически чернокожей студенческой средой. За первую неделю сериал привлек 5,1 млн зрителей и 27,9 млн часов просмотров.
10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 28 сентября – 4 октября 2026 года:
- «К востоку от рая», мини-сериал — 6,5 млн зрителей
- «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 5,7 млн зрителей
- «Другой мир», первый сезон — 5,1 млн зрителей
- «Золотой билет Вонки», первый сезон — 4,3 млн зрителей
- LEGO ONE PIECE, первый сезон — 3,8 млн зрителей
- «Джентльмены», девятый сезон — 2,9 млн зрителей
- «Рулевая», первый сезон — 2,6 млн зрителей
- Raw: 2026 (выпуск за 28 сентября) — 2,5 млн зрителей
- «Джентльмены», первый сезон — 1,7 млн зрителей
- «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 1,7 млн зрителей
В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место завоевал новый детективный мини-сериал «Последнее дело Холмса». Сюжет рассказывает об актере, чья слава угасает: он вынужден использовать детективные навыки своих известных персонажей, чтобы раскрыть подозрительную смерть в изолированном отеле, где каждый становится подозреваемым.
На вторую строчку поднялась драма «К востоку от рая».
Третью позицию занял второй сезон криминальной комедии «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сьюзи начинает искать новый способ расширить бизнес.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 28 сентября – 4 октября 2026 года:
- «Последнее дело Холмса», мини-сериал
- «К востоку от рая», мини-сериал
- «Джентльмены», второй сезон
- «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон
- «Джентльмены», первый сезон
- «Мой новый берег», первый сезон
- «Совершенная ложь», первый сезон
- LEGO ONE PIECE, первый сезон
- «Такси для опера», первый сезон
- «Рулевая», первый сезон