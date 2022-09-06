Цибульская объяснила, почему ее супруг не пополнил ряды ВСУ

Певица лишь недавно впервые показала лицо супруга за 20 лет отношений.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Оля Цибульская, которая только недавно рассекретила своего супруга за 20 лет отношений, объяснила, почему Сергей не пополнил ряды украинской армии с начала полномасштабной войны. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

Читай также: Больше без тайн: Цибульская впервые показала лицо мужа

Певица подчеркнула, что ее супруг старается быть полезным для Украины в своей профессиональной деятельности. Однако, если придется, то он готов взять в руки оружие и пойти защищать свою страну.

"Мы с ним говорили, и он сказал: "Если нужно, то я пойду". Но я уверена, что каждый должен быть полезен на том месте, где он профессионал. Где он на своем месте и приносит реальную пользу," - отметила Цибульская.

Цибульская впервые за 20 лет показала лицо мужа. instagram cybulskaya

Оля также добавила, что Сергею посоветовал не вступать в ряды ВСУ его покойный друг-военный Карим Гуламов, так как разделял позицию, что каждый должен помогать на своем месте.

"Он говорил: "Малая, здесь нужен особый эмоциональный состав. Мы профессионалы, знаем, что мы делаем. Ты должна быть на своем месте,"" - вспомнила слова погибшего воина Цибульская.

Ранее мы писали, что муж Цибульской прокомментировал слухи о романе своей жены с Дзидзьо.