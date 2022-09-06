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Цибульская объяснила, почему ее супруг не пополнил ряды ВСУ

Певица лишь недавно впервые показала лицо супруга за 20 лет отношений.

Автор: Шапарь Анастасия
Цибульская объяснила, почему ее супруг не пополнил ряды ВСУ
Оля Цибульская.
instagram cybulskaya

Украинская исполнительница Оля Цибульская, которая только недавно рассекретила своего супруга за 20 лет отношений, объяснила, почему Сергей не пополнил ряды украинской армии с начала полномасштабной войны. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк. 

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Певица подчеркнула, что ее супруг старается быть полезным для Украины в своей профессиональной деятельности. Однако, если придется, то он готов взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. 

"Мы с ним говорили, и он сказал: "Если нужно, то я пойду". Но я уверена, что каждый должен быть полезен на том месте, где он профессионал. Где он на своем месте и приносит реальную пользу," - отметила Цибульская. 

Цибульская впервые за 20 лет показала лицо мужа.
Цибульская впервые за 20 лет показала лицо мужа.
instagram cybulskaya

Оля также добавила, что Сергею посоветовал не вступать в ряды ВСУ его покойный друг-военный Карим Гуламов, так как разделял позицию, что каждый должен помогать на своем месте. 

"Он говорил: "Малая, здесь нужен особый эмоциональный состав. Мы профессионалы, знаем, что мы делаем. Ты должна быть на своем месте,"" - вспомнила слова погибшего воина Цибульская.

Ранее мы писали, что муж Цибульской прокомментировал слухи о романе своей жены с Дзидзьо. 

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Теги:
украинская армия, Оля Цибульская

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