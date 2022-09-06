Цибульская объяснила, почему ее супруг не пополнил ряды ВСУ
Певица лишь недавно впервые показала лицо супруга за 20 лет отношений.
Украинская исполнительница Оля Цибульская, которая только недавно рассекретила своего супруга за 20 лет отношений, объяснила, почему Сергей не пополнил ряды украинской армии с начала полномасштабной войны. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.
Читай также: Больше без тайн: Цибульская впервые показала лицо мужаПевица подчеркнула, что ее супруг старается быть полезным для Украины в своей профессиональной деятельности. Однако, если придется, то он готов взять в руки оружие и пойти защищать свою страну.
"Мы с ним говорили, и он сказал: "Если нужно, то я пойду". Но я уверена, что каждый должен быть полезен на том месте, где он профессионал. Где он на своем месте и приносит реальную пользу," - отметила Цибульская.
Оля также добавила, что Сергею посоветовал не вступать в ряды ВСУ его покойный друг-военный Карим Гуламов, так как разделял позицию, что каждый должен помогать на своем месте.
"Он говорил: "Малая, здесь нужен особый эмоциональный состав. Мы профессионалы, знаем, что мы делаем. Ты должна быть на своем месте,"" - вспомнила слова погибшего воина Цибульская.
Ранее мы писали, что муж Цибульской прокомментировал слухи о романе своей жены с Дзидзьо.