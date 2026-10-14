Ротару, Денисенко и Цыбульская поддержали Федишин после потери ребенка

Ирина Федишин переживает смерть неродившейся дочери.

Маричка Падалко осудила хейтеров, которые и во время трагедии Ирины Федишин нашлись

Украинские публичные персоны выразили соболезнования певице Ирине Федишин и ее семье после трагического известия о потере нерожденного ребенка на 35-й неделе беременности. Артистка находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

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О трагедии сообщил супруг певицы Виталий Човнык, опубликовав черно-белое фото из больницы. По его словам, ситуация представляла угрозу не только младенцу, но и жизни самой Ирины.

Супруги ждали появления третьего потомка – дочери. Федишин и Човнын уже воспитывают двоих сыновей. Будущее пополнение в семье отразилось в творчестве певицы – она посвятила ожидаемому событию песню "Серденько".

После обнародования новости коллеги и друзья артистки стали оставлять слова поддержки в соцсетях. Даша Астафьева, Аурика Ротару, Светлана Тарабарова, Маша Ефросинина, Наталка Денисенко и Оля Цыбульская выразили соболезнования семье. Кристина Решетник пожелала близким сил пережить потерю, а ее муж Григорий призвал молиться о семье. Соломия Витвицкая также поддержала родных и пожелала Ирине скорейшего выздоровления.

instagram vitaliy_chovnyk

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Тем временем Маричка Падалко осудила комментарии, в которых трагедию связали с тем, что певица открыто рассказывала о беременности и делилась радостью ожидания ребенка. Мол, "украинские соцсети погрузились в средневековье" со своим "средневековым предрассудком, который превращает горе в наказание за радость".