Звездная мама устроила сыну Нестору незабываемую поездку

Автор: Коваленко Наталья

Цибульская показала фото с 11-летним сыном во время путешествия по Северному морю instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская показала, как проводит последние дни летних каникул ее сын. Звездная мама устроила для своего 11-летнего сына Нестора необычное путешествие. Вместо пляжных курортов Оля выбрала поездку по Северному морю.

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На своей странице в инстаграме артистка поделилась снимками с палубы большого лайнера. Погода была пасмурная, поэтому Цибульская с сыном позировали в куртках.

В подписи к фото Цибульская отметила, что старается ловить каждый момент с сыном, ведь он быстро взрослеет и превращается в подростка.

«Ловлю нежности между "мамина булочка" и "мам, ну я уже подросток". Как говорят в тредсах: ты этих моментов может и не вспомнишь, а я никогда не забуду», — написала Оля.

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с сыном на Северном море instagram.com/cybulskaya