Олег Сенцов впервые поведал, как познакомился с женой

Режиссер женился на избраннице Веронике 5 июля.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский режиссер, экс-политзаключенный и воин ВСУ Олег Сенцов впервые поделился деталями своей личной жизни с новоиспеченной женой Вероникой Вельч. В интервью 24 каналу защитник поведал о знакомстве с любимой.

О Веронике известно немного. Девушка - кандидат политических наук и директор по адвокации в фирме Ridgley Walsh. Будущие супруги познакомились на конференции по правозащите. Их свадьба состоялась 5 июля, когда Вельч вернулась в Украину из-за границы.

Сенцов скромно подчеркнул, что не любит делиться любовными историями.

facebook.com/oleg.sentsov

"Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в области правозащиты. С того времени начали общаться, а затем Вероника вернулась в Украину. И так все как-то вышло," - откровенно рассказал защитник Украины.

Ранее мы писали, что Укрпочта выпустила почтовый блок ко Дню независимости Украины. В нем - одна марка с украинским защитником и 6 иллюстраций, которые демонстрируют последние полгода полномасштабной войны.