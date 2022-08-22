Пышная свадьба Джей Ло и Аффлека: детали

Свадебная церемония прошла в резиденции жениха.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек успели еще раз пожениться. После тайной и закрытой церемонии в Лос-Анджелесе звездные супруги устроили пышное торжество. В сети появились кадры с церемонии.

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Свадебная церемония прошла в доме Аффлека в Джорджии. Невеста выбрала для алтаря платье с длинной юбкой от Ralph Lauren, сшитое специально для нее в Италии. Несколько метровую фату Джей Ло помогли нести дочки от предыдущих отношения Бена и Дженнифер. Жених надел черные брюки и в тон бабочку, а также белую рубашку.

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Дресс-код торжества - белые аутфиты.

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Пышно гулять свадьбу к кругу близких Джей и Бен планируют три дня.

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Также в СМИ просочилась информация, что со свадьбы увезли на скорой одного гостя. Подробностей пока нет.

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