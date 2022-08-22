АфишаАфиша
Русский Українська

Пышная свадьба Джей Ло и Аффлека: детали

Свадебная церемония прошла в резиденции жениха.

Автор: Шапарь Анастасия
Пышная свадьба Джей Ло и Аффлека: детали
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
EPA

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек успели еще раз пожениться. После тайной и закрытой церемонии в Лос-Анджелесе звездные супруги устроили пышное торжество. В сети появились кадры с церемонии.

Читай также: В сети появилось свидетельство о браке Лопес и Аффлека

Свадебная церемония прошла в доме Аффлека в Джорджии. Невеста выбрала для алтаря платье с длинной юбкой от Ralph Lauren, сшитое специально для нее в Италии. Несколько метровую фату Джей Ло помогли нести дочки от предыдущих отношения Бена и Дженнифер. Жених надел черные брюки и в тон бабочку, а также белую рубашку.

instagram

instagram

Читай также: Первый муж Джей Ло сомневается в долгосрочности ее брака с Аффлеком

Дресс-код торжества - белые аутфиты.

instagram

instagram

Пышно гулять свадьбу к кругу близких Джей и Бен планируют три дня.

instagram

Также в СМИ просочилась информация, что со свадьбы увезли на скорой одного гостя. Подробностей пока нет.

Ранее мы писали, что Мадонна объяснила, для чего ей провокационные фотосессии. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Джей Ло, свадьба

Статьи по теме

Джей Ло впервые показала свое портретное фото в свадебной фате
Джей Ло впервые показала свое портретное фото в свадебной фате
Брат Аффлека обратился к Джей Ло: Приготовься к настоящей дисфункции
Брат Аффлека обратился к Джей Ло: Приготовься к настоящей дисфункции
Жена Гордона сообщила об осуществлении "маленькой мечты"
Жена Гордона сообщила об осуществлении "маленькой мечты"
Олег Сенцов впервые поведал, как познакомился с женой
Олег Сенцов впервые поведал, как познакомился с женой
Галкин выступил в Варшаве в сине-желтом костюме
Галкин выступил в Варшаве в сине-желтом костюме
Кидман в джинсовом бюстгальтере показала железный пресс
Кидман в джинсовом бюстгальтере показала железный пресс

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK