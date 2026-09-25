Виталина Библив впервые рассказала, какой была ее свадьба

Звезда «Домик на счастье» высказалась о своей личной жизни

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Виталина Библив впервые поделилась подробностями своей свадьбы с любимым Владимиром. В интервью Мирославе Мандзюк артистка призналась, что церемония состоялась абсолютно спонтанно — без белого платья, гостей и пышного празднования. По словам Виталины, в одно утро Владимир просто предложил ей поехать с ним, даже не сказав куда именно.

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«В один день мы проснулись и муж говорит: "Поехали". Я даже не спросила куда. Говорю: "Поехали". Приезжаем в ЗАГС. Говорит: "Сейчас распишемся и все". Я говорю: "Хорошо". Потому что я говорила, что не хочу никаких этих… Во-первых, война — не ко времени. Я для себя приняла решение, что никаких пышных празднований не будет, пока мы не победим», — поделилась актриса.

На регистрацию брака пара пришла в повседневной одежде. Виталина была в футболке с изображением Леси Украинки и юбке, а Владимир — в рубашке и джинсах. Сотрудницы ЗАГСа устроили для молодоженов теплый сюрприз с поздравлением и шампанским.

Обручальное кольцо для Библив пара приобрела еще раньше с мыслью «пусть будет», а вот менять свою узнаваемую фамилию после замужества актриса не стала.

Сейчас Виталина и Владимир задумываются о венчании, ведь актриса считает это важным и сакральным шагом на всю жизнь.