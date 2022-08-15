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Финалист "Танцев" прокомментировал роман с Тиной Кароль

С недавних пор Дмитрий Жук является подопечным Кароль как продюсера.

Автор: Шапарь Анастасия
Финалист "Танцев" прокомментировал роман с Тиной Кароль
Роман Жук, Тина Кароль и Юлия Санина.
открытые источники

Украинский хореограф, финалист проекта "Танцы со звездами" Дмитрий Жук прокомментировал слухи о романе с украинской исполнительницей Тиной Кароль. Артистка создала проект "Молодая кровь", в рамках которой помогает молодым артистам. Неожиданно запел также Жук, записав сольной альбом при помощи продюсера-артистки. 

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Тина Кароль подчеркнула, что была удивлена, что Дмитрий талантлив не только в танцах, но и в музыке. 

"Послушав авторские песни Димы, я поняла, что это и есть "Молодая кровь". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим," – прокомментировала Кароль.

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В программе "ЖВЛ" у Жука спросили, действительно ли между ним и Тиной "нечто большее".

"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, подталкивает туда, куда нужно," - отрицает артист.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева впервые упомянула публично свой роман с ресторатором Мишей Кацуриным. Недавняя причина возврата в Украину певицы - это также связано с Кацуриным.

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Теги:
Тина Кароль, Танцы со Звездами

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