Финалист "Танцев" прокомментировал роман с Тиной Кароль
С недавних пор Дмитрий Жук является подопечным Кароль как продюсера.
Украинский хореограф, финалист проекта "Танцы со звездами" Дмитрий Жук прокомментировал слухи о романе с украинской исполнительницей Тиной Кароль. Артистка создала проект "Молодая кровь", в рамках которой помогает молодым артистам. Неожиданно запел также Жук, записав сольной альбом при помощи продюсера-артистки.
Читай также: Тина Кароль купила квартиру семье мальчика, который вел дневник в блокадном МариуполеТина Кароль подчеркнула, что была удивлена, что Дмитрий талантлив не только в танцах, но и в музыке.
"Послушав авторские песни Димы, я поняла, что это и есть "Молодая кровь". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим," – прокомментировала Кароль.
Читай также: Wellboy рассказал о поддержке Тины КарольВ программе "ЖВЛ" у Жука спросили, действительно ли между ним и Тиной "нечто большее".
"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, подталкивает туда, куда нужно," - отрицает артист.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева впервые упомянула публично свой роман с ресторатором Мишей Кацуриным. Недавняя причина возврата в Украину певицы - это также связано с Кацуриным.