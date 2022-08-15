Дорофеева впервые рассказала о Кацурине в интервью: Очень счастлива

Пара подтвердила свои отношения в начале лета.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Надя Дорофеева недавно вернулась в Украину спустя пять месяцев пребывания в Европе. Звезда дала первое интервью в рамках телемарафона и впервые упомянула публично свой роман с ресторатором Мишей Кацуриным.

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Артистка призналась, что вопрос о возлюбленном ее "застыдил". Однако звезда подчеркнула, что счастлива, поэтому причина возврата в Украину в августе - это также связано с Кацуриным.

"Я же никогда еще об этом не общалась. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Встретив много девушек, которые выехали за границу, а их любимые остались в Украине, защищают государство и помогают кто чем может, все так сильно скучают. Поэтому, я знаю, что это такое и мне чрезвычайно особенно вернуться еще и из-за этого. Не только для того, чтобы выступать," - поделилась Дорофеева.

Отметим, что Надя и Миша сообщили о разводах со своими партнерами в марте 2022 года, тогда же сразу появились слухи об их романе. В начале лета певица и ресторатор подтвердили догадки поклонников и признались, что они пара.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина вернулась в Украину из Европы. Теледива призналась, за какой едой скучала настолько, что ей даже она снилась.