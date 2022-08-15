Ефросинина вернулась в Украину: как проводит время звезда

Теледива рассказала, какая домашняя еда снилась ей в Европе.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Маша Ефросинина вернулась в Украину из Европы, где находилась с мая. В Инстаграме звезда показала видео, в котором поведала о скуке за домашней едой.

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Теледива опубликовала ролик, в котором позирует в светлых футболках и джинсах, на кухне. Девушка записала видео во время завтрака, по которому скучала. Ефросинина призналась, что скучала настолько за сырниками, что они ей даже снились.

"Уважаемые домашние украинские сырники, знали бы вы, сколько мне снились," - поведала Маша.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Маша Ефросинина вместе с детьми уехала во Львов, помогая украинцам как волонтер. Теледива покинула Украину в начале мая, продолжая волонтерскую деятельность.

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