Маша Ефросинина похвасталась музыкальными навыками сына-именинника

Ведущая показала, как Александр играет на барабанах

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время показала кадры с младшим ребенком. Звездная мама решила публично поздравить сына от брака с Тимуром Хромаевым с днем рождения. Во вторник, 25 августа, Александру исполнилось 12 лет.

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По случаю праздника Ефросинина опубликовала ролик, где именинник демонстрирует свой музыкальный талант. В ролике Александр в фиолетовой футболке и темных джинсах выступает на сцене. Мальчик ловко играл на барабанной установке.

«Каждый год расстояние между 24 и 25 августа для меня все короче... Потому что я непрерывно думаю о детях... своих, и всех, кто живет в Украине.. Мой сын, как и многие ваши дети, мои подписчики, не знают, каково это — жить без войны... Саше сегодня исполняется 12 лет. Моя фототека с ним — это микс из моментов в укрытии и мгновений, когда мой сын погружен в свои увлечения! Я оставляю здесь именно этот отрывок как зарисовку о том, что в темные времена мы, матери, делаем все возможное, чтобы наши дети чувствовали детство и наслаждение от собственных достижений и побед.. И желаю каждому нашему ребенку скорее ощутить свободу от постоянного чувства опасности», — прокомментировала публикацию Маша.