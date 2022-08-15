АфишаАфиша
Русский Українська

Мать Королевой выкрикнула "Слава Украине" на концерте Ирины Билык

Людмила Порывай опубликовала у себя на странице фрагмент с народной артисткой Украины без слов последней о Тарзане.

Автор: Дмитрий Сыч
Мать Королевой выкрикнула "Слава Украине" на концерте Ирины Билык
Людмила Порывай и Тарзан раньше дружили
instagram mama_luda_star

Мать Наташи Королевой Людмила Поривай не разделяет молчаливую позицию своей дочери по поводу вторжения России в Украину, а также высказывания на эту тему своего зятя Тарзана. Это она в очередной раз подтвердила во время концерта Ирины Билык в Майами. Там женщина вышла к певице на сцену в сине-желтом наряде и обратилась к публике на украинском. Она выложила фрагмент своего выхода в Инстаграмме.

Читай также: Билык обратилась на концерте к маме Наташи Королевой: Ваш зять - г*вно

На том концерте Билык назвала Тарзана "гивом". В опубликованном ролике Людмила Порывай в этот момент избежала.

"Мои друзья, мои дорогие дети! Я очень переживаю. У меня все родные – моя сестричка, мои внуки, мои племянники – в Украине. И я сердцем и душой с ними всегда, ежедневно, ежесекундно", – сказала мать Королевой.

Также Порывай поблагодарила присутствующих за визит на концерт артистов, многие годы поддерживающих Украину.

"Слава Украине!" – воскликнула напоследок Людмила.

Королева и Тарзан еще не комментировали слова родственницы.

Читай также: Наташа Королева спела на концерте с прокремлевскими коллегами

К слову, раньше Людмила Порывай и Тарзан поддерживали очень дружеские отношения. А теперь они даже не дружат на фотохостинге.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров воспользовался рукой женщины на концерте, чтобы потереть свое интимное место.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Украина, Тарзан, Ирина Билык, Наташа Королева

Статьи по теме

Повалий исполнила еще одну украинскую песню на концерте памяти Кобзона
Повалий исполнила еще одну украинскую песню на концерте памяти Кобзона
Киркоров вытаращил глаза на крик "Слава Украине" в Лас-Вегасе – видео
Киркоров вытаращил глаза на крик "Слава Украине" в Лас-Вегасе – видео
Бедняков поведал, сколько россиян осознает вторжение РФ в Украину
Бедняков поведал, сколько россиян осознает вторжение РФ в Украину
Ступка показал, как выпивает с Билык на яхте в США
Ступка показал, как выпивает с Билык на яхте в США
Несовершеннолетняя дочь Педана подалась за границу со своим парнем
Несовершеннолетняя дочь Педана подалась за границу со своим парнем
Нацотбор на Евровидение-2023 начался – какие условия
Нацотбор на Евровидение-2023 начался – какие условия

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK