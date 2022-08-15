Мать Королевой выкрикнула "Слава Украине" на концерте Ирины Билык

Людмила Порывай опубликовала у себя на странице фрагмент с народной артисткой Украины без слов последней о Тарзане.

Мать Наташи Королевой Людмила Поривай не разделяет молчаливую позицию своей дочери по поводу вторжения России в Украину, а также высказывания на эту тему своего зятя Тарзана. Это она в очередной раз подтвердила во время концерта Ирины Билык в Майами. Там женщина вышла к певице на сцену в сине-желтом наряде и обратилась к публике на украинском. Она выложила фрагмент своего выхода в Инстаграмме.

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На том концерте Билык назвала Тарзана "гивом". В опубликованном ролике Людмила Порывай в этот момент избежала.

"Мои друзья, мои дорогие дети! Я очень переживаю. У меня все родные – моя сестричка, мои внуки, мои племянники – в Украине. И я сердцем и душой с ними всегда, ежедневно, ежесекундно", – сказала мать Королевой.

Также Порывай поблагодарила присутствующих за визит на концерт артистов, многие годы поддерживающих Украину.

"Слава Украине!" – воскликнула напоследок Людмила.

Королева и Тарзан еще не комментировали слова родственницы.

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К слову, раньше Людмила Порывай и Тарзан поддерживали очень дружеские отношения. А теперь они даже не дружат на фотохостинге.

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