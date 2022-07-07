Тринчер сообщила о беременности

Анна Тринчер показала у себя в ленте тест, который подтверждает зачатие ребенка.

Украинская блогерша, у которой сейчас 1,8 миллиона подписчиков в Инстаграме, поведала на своей странице об интересном положении. Приятную новость она встретила слезами радости.

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У себя на интернет-площадке завсегдатайша соцсетей выставила короткое видео с компанией друзей. В нем женщина по имени Яна Дога поднимает в руке предмет. Как оказывается – это ее тест на беременность.

"Второй месяц войны… 34 человека в одном доме и никакого личного пространства. Каждое утро – ужасные новости, каждая ночь – в слезах. Но несмотря ни на что! Несмотря на разруху, гнев, бесчеловечность и смерть – родилась жизнь, которую так долго ждали @yanadogaa и @slava_doga", – начала подпись к видео Анна.

После этого девушка, которая также является певицей, поделилась жизнеутверждающими взглядами:

"Вы понимаете, что это значит? Что жизнь всегда победит смерть, что люди всегда победят нелюдей, а Бог всегда победит Дьявола! Так и будет! Мы победим".

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В самом ролике Анна Тринчер с удивлением узнает новость от беременной и ее глаза начинают слезиться. На видео также зафиксирован не менее удивленный спутник Тринчер, блогер Волошин.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

Ранее мы писали о том, что Анна Тринчер исполнила детям патриотическую песню а капелла.