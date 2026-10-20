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В бикини и галстуке: Тринчер в откровенном образе позировала на яхте

Певица похвасталась новой фотосессией

Автор: Коваленко Наталья
В бикини и галстуке: Тринчер в откровенном образе позировала на яхте
В бикини и галстуке: Тринчер в откровенном образе позировала на яхте instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер поделилась с подписчиками серией откровенных кадров из новой фотосессии. Звезда устроила съемку на яхте и продемонстрировала на камеру стройную фигуру и татуировки в смелом образе.

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На своей странице в инстаграме Тринчер запостила снимки, где позировала в бикини белого цвета, которое дополнила черным пиджаком, черными босоножками на каблуках и желтым полосатым галстуком.

В подписи Анна добавила эмодзи в виде белого медведя, а также указала профили фотографов и стилистов, работавших над фотосессией.

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер в бикини на яхте instagram.com/annatrincher_official

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Теги:
шоу-бизнес, Анна Тринчер

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