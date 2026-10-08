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Тринчер показала ягодицы и грудь, снявшись в стиле ретро у яхт

Анна Трінчер не припиняє зніматися півголою просто неба навіть посеред осені.

Автор: Дмитрий Сыч
Тринчер показала ягодицы и грудь, снявшись в стиле ретро у яхт
Тринчер позировала в сдельном купальнике
instagram annatrincher_official

Анна Тринчер поделилась новой фотосессией, для которой выбрала образ в ретростиле. 25-летняя артистка позировала у воды на фоне яхт, продемонстрировав фигуру в темно-синем сплошном купальнике.

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Образ исполнительница дополнила шелковым бело-синим поясом от Dior и очками в белой пластиковой оправе. На некоторых фотографиях она также предстает с платком с узором "гусиная лапка".

Для съемки использовали и яркий аксессуар – оранжевый спасательный круг, который Тринчер держала у ног. На фото певица запечатлена в разных грациозных позах.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

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Подписчики оценили новые кадры артистки и оставили немало комплиментов ее внешности.

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Теги:
шоу-бизнес, фото в купальнике, Анна Тринчер

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