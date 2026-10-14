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Тышкевич сравнила себя с "пылесосом, который ел все" во время беременности

Екатерина Тышкевич поведала о набранных килограммах в интересном положении.

Автор: Дмитрий Сыч
Тышкевич сравнила себя с "пылесосом, который ел все" во время беременности
Тышкевич планирует рожать через неделю-две
instagram kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич, которая скоро впервые станет матерью, отметила, что за беременность набрала 19 килограммов. Супруга актера Валентина Томусяка также рассказала, как изменился ее аппетит накануне родов.

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В инстаграм-историях будущая родительница отметила, что в течение большей части беременности ей постоянно хотелось есть. 32-летняя актриса, мол, не прилагала особых усилий, чтобы контролировать массу, а набранные килограммы объясняет индивидуальными особенностями организма.

Тышкевич предположила, что до родов ей осталась еще неделя или две, так что рост массы может достичь 20 килограммов. Екатерина с юмором сравнила свой аппетит со всепоглощающим устройством:

"Я была пылесосом, который ел все подряд".

На девятом месяце беременности ситуация изменилась: актриса заметила, что ей больше не хочется есть так много постоянно. Она предположила, что это может быть связано с физиологической подготовкой организма к родам.

instagram kateryna__tyshkevych

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Ранее Тышкевич и Томусяк сообщили, что выбрали для будущего сына имя "Данелик. Даня. Даниэль". Из-за усиления российских обстрелов Киева супруги также решили рожать в Виннице и провести там зиму.

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Теги:
актриса, шоу-бизнес, беременность, личная жизнь, роды, Екатерина Тышкевич, беременность звезд, личная жизнь звезд

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