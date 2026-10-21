Тринчер запретили проводить шоу в Киеве – певица обратилась к публике в слезах

Анна Тринчер не проведет запланированный в этом году концерт в столице на 10 тыс. зрителей.

Анна Тринчер сообщила, что ее масштабное сольное шоу "Звездочка Дворец" в Киеве не состоится. Вместо запланированного концерта певица встретится с поклонниками 5 июня 2027 года.

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По словам артистки, Киевская городская администрация не согласовала проведение мероприятия из-за ситуации в столице. Дело в том, что позаботиться о безопасности 10 тысяч зрителей, которые могут прийти на концерт, будет непросто.

О вынужденном решении певица эмоционально рассказала в видеообращении. Она отметила, что подготовка длилась несколько месяцев: команда уже сшила сценические костюмы, сформировала программу и утвердила оформление сцены. Из-за этого перенос стал для исполнительницы особенно болезненным.

Анна до последнего надеялась провести шоу в назначенное время. Однако регулярные воздушные тревоги в столице заставили пересмотреть планы. Певица объяснила, что не может брать на себя ответственность за безопасность такого количества людей во время нестабильной ситуации в городе.

Несмотря на разочарование, Анна попыталась разрядить атмосферу шуткой. Она сказала, что благодаря летней дате концерта посетителям не придется стоять в очередях к гардеробу.

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Артистка поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке шоу и поддержал ее. В то же время, она заверила, что концерт обязательно состоится в новую дату. Приобретенные билеты остаются в силе.