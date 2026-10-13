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«Буду ночным кошмаром»: Тринчер ответила на ностальгию экс-мужа Волошина

Александр намекнул, что скучает за бывшей женой

Автор: Коваленко Наталья
«Буду ночным кошмаром»: Тринчер ответила на ностальгию экс-мужа Волошина
«Буду ночным кошмаром»: Тринчер ответила на ностальгию экс-мужа Волошина instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер стала первой гостьей нового спецформата «Что там пишут» в программе «Ближе к звездам» на телеканале ТЕТ. В рамках проекта артистка прокомментировала скандальные новости о себе в интернете, сосредоточившись на теме своего прошлого брака с блогером Александром Волошиным.

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В частности, Анна отреагировала на недавние публичные намеки бывшего избранника о том, что он до сих пор скучает по ней и жалеет о разрыве. В ответ на такие откровения Тринчер с иронией объяснила, почему бывшему придется окончательно смириться с ее утратой.

«У меня есть этот вайб, что такую женщину, как я, нельзя терять. Потому что я просто задушу вас до смерти, понимаете? Я всегда буду работать, я всегда буду развиваться. Вы просто не сможете проснуться, не увидав меня на экранах, не услышав мою песню, не увидав меня в чартах. Я буду всегда напоминать о себе. Я буду ваш ночной кошмар», — эмоционально заявила Тринчер.

Артистка подчеркнула, что сейчас все ее внимание полностью сосредоточено на работе и новых карьерных достижениях, поэтому места для ностальгии по прошлым отношениям в ее графике нет.

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Теги:
шоу-бизнес, Анна Тринчер, Александр Волошин

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