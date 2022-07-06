День Петра и Павла – открытки, картинки, поздравления

День Петра и Павла – красивые поздравления в стихах и прозе, а также открытки и картинки.

12 июля по новому стилю – день святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, или, как говорят селяне в Украине, "Петра". С праздником совпадает начало жатвы во многих районах нашей страны. Отсюда и народное верование происходит о том, что делом святого Петра является "рожь зажинать".

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Фольклорные перлы, а также поздравительные картинки и открытки к празднику пригодятся всем, кто желает порадовать в этот день православных верующих.

Святой Павел Википедия

День Петра и Павла – поздравления в прозе

О святом Петре часто говорится в народных верованиях и легендах. В частности, на Херсонщине записано рассказ о том, как Бог с Петром людей спаривал:

Википедия

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День Петра и Павла – поздравления в стихах

В одной из народных колядок святые Апостолы Петр и Павел выступают плугатарями. Они вспахивают поле под осенний засев:

Святой Петр Википедия

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На карпатских полонинах, куда тепло приходит позже других частей Украины, с именем святого Петра связывается расцвет летнего периода. В одной колядке поется, что святой Юрий трубит в трембиту "листовую", а святой Петр – "в цветовую". Как затрубил святой Петр, то:

Святой Петр Википедия

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День Петра и Павла – открытки и картинки

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На второй день после Петра – тоже праздник, но не такой большой. Называется он "Полупетра" или "Петрового отца". На Слобожанщине когда-то в этот день резали трех петухов и варили борщ в трех чашках – "три борща, потому что святой Петр три раза отрекся от Христа".

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать на Петра и Павла. Считалось, например, что это – хороший день для бракосочетания.