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Какой церковный праздник 16 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает мученицу Людмилу и великомученицу Евфимию Всехвальную.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 16 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 16 сентября и что нельзя делать
открытые источники

В среду, 16 сентября, православная церковь вспоминает мученицу Людмилу и великомученицу Евфимию Всехвальную. Их почитают 16 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 29 сентября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Какой церковный праздник 16 сентября

Людмила - супруга князя Чехии. Когда князь умер, то на престол зашел его сын Вратислав, который также с женой были христианами. Однако его супруга любила языческие обряды. Тогда Вратислав принял решение отдать сына на воспитание своей матери Людмилы.

Людмила воспитала внука, как благочестивого христианина. Когда Врастислав умер, то престол заняла его жена, пока сын не достигнет совершеннолетия. Женщина отменила все порядки, которые были введены с целью ослабить язычничество. Когда Людмила увидела это, то попыталась отстранить невестку от дел, но женщина отомстила. Ночью к святой ворвались злоумышленники и задушили ее.

Мученица Людмила.
Мученица Людмила.
azbyka.ru

Евфимия жила во времена правления императора-язычника Диоклетиана. Однажды правитель от имени царя решил устроить языческий праздник в честь бога Марса. Христиане не приняли участия, за что их назвали ослушниками царя и подвергли мучениям.

Среди них оказалась и Евфимия. Христиан морили голодом 11 дней, а на 12 день привели их к императору. Тогда правитель стал уговаривать Евфимию, а после угрожать, требуя отречься от Иисуса Христа. Святую долго мучили, но она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили на растерзание зверям. Медведица слегка ранила девушку, отчего святая скончалась.

Великомученица Евфимия Всехвальная.
Великомученица Евфимия Всехвальная.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 16 сентября

В этот день продолжали стричь овец, чтобы из шерсти изготавливать валенки. Женщины готовили из капусты различные блюда и закатки. 

Вся семья отправлялась в баню, так как люди верили, что это поможет избавиться от болезни на целый год. Однако не стоит париться чужим веником, чтобы не поссориться.

  • Если теплая погода - к мягкой зиме.
  • Если птицы нагуляли много жира - ждать морозной зимы.
  • Если гром - к неснежной зиме.

Что нельзя делать 16 сентября

  • Не стоит начинать новые дела.
  • Не нужно отправляться в дальнюю дорогу или переезжать.
  • Нельзя целоваться.
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Теги:
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