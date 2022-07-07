Когда отмечается Ивана Купала и почему в праздник прыгают через костер

Рассказываем, когда Ивана Купала, какие традиции праздника и в связи с чем его пыталась искоренить христианская церковь.

Праздник Ивана Купала не меняет своего места в календаре из года в год

Ивана Купала – один из самых колоритных праздников, которые издавна отмечаются в Украине. Согласно традиции он начинается перед заходом солнца. Эта летняя ночь считается магической и особенной. Славянский праздник уходит корнями в языческие времена. Его обычно сопровождают веселья и размах.

Когда праздник Ивана Купала 2022

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Ивана Купала – летний праздник, принадлежащий к тем, которые не меняют своего места в календаре. Поэтому всегда легко сказать, когда Ивана Купала в Украине. Это – 7 июля. Но есть небольшой нюанс: праздновать его начинают вечером накануне вышеупомянутого числа, а завершают ранним утром.

Ивана Купала: История праздника

В древние времена праздник Ивана Купала посвящался дню летнего солнцестояния. Получается, что отмечали Ивана Купала, когда наступал длиннейший день года. Ночь, соответственно, была самой короткой, ее считали магической и мистической. Как верили предки, в сей день достигала наибольшего расцвета матушка природа. Вот и устраивались всяческие обряди и ритуалы. Язычники празднествами чествовали бога Солнца.

Традиции и обычаи на Ивана Купала

Когда наступили христианские времена, церковь пыталась избавиться от языческих обычаев славян. Ивана Купала перенесли на другую дату – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи), праздника христиан восточного обряда.

Что касается собственно празднования Ивана Купала, то начиналось оно перед заходом солнца 6 июля. Купальскую ночь издавна считали особенной. Люди украшали себя поясами и веками из трав да цветов, пели и водили хороводы.

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Известные обряды на Ивана Купала – пускание венков по воде и разжигание очищающего костра, которому не давали затухнуть до утреней зари. Через огонь перепрыгивали. Считалось, кто сделает самый удачный и высокий прыжок, тот будет самым счастливым.

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Травы, верили люди, в купальскую ночь обретают волшебную силу, становятся очень полезными. В связи с этим в праздник специально выделяли время на сбор растений. А еще – искали в ночь на 7 июля мифический цвет папоротника. Считалось, что этом цветок счастья расцветает лишь раз в год.

Как увидеть суженого во сне на Ивана Купала

Считается, что на Ивана Купала девушкам снятся вещие сны. Если будущая невеста желает увидеть своего суженого, то перед купальской ночью ей стоит собрать дюжину различных трав и цветов. Среди них должны быть папоротник и чертополох. Сбор кладется в ночь на Ивана Купала под подушку, после чего девушка проговаривает: "Суженый мой, приди ко мне в сад погулять и себя показать!"

Ивана Купала 2022 – что нельзя делать

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Предельно важным является то, когда купаться на Ивана Купала. В ночь на праздник с 6 на 7 число ни в коем случае нельзя погружаться в реки, озера или другие водоемы. По поверьям, именно в этот период активизируется нечистая сила. В частности – русалки, водяные и другие мифические существа. Они, как полагается, могут утащить купающегося под воду и утопить.

А вот после того, как 7 июля взойдет солнце, то есть непосредственно в праздник, купаться можно. Всякая нечисть удаляется, а вода становится целебной. Тогда человек может очистить свои дух и тело.

Еще на Ивана Купала рекомендуется умываться утренней росой. Эта водная процедура, как считается, прибавит здоровья и красоты.

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