Красивые поздравления с Ивана Купала - открытки, картинки

Изображения, которые передают настроение летнего праздника Ивана Купала.

Автор: Шапарь Анастасия

Праздник Ивана Купала ранее в Украине называли Купала или Купайла. Праздник еще дохристианских времен был связан с солнцеворотом. Однако после введения христианства, дата Ивана Купала сместилась. Название праздника также увеличилось до "Ивана Купала", так как 7 июля отмечают Рождество Иоанна Крестителя.

Читай также: Рождество Иоанна Предтечи - что значит праздник и можно ли работать

Несмотря на запрет ритуалов в христианские праздники, магические ритуалы не утратили популярности. К примеру, очищение с помощью огня и воды, пускание по воде венков, купания и прыжки через костер.

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля.

С днем Ивана Купала - поздравления в стихах

Загадай желанье в ночь,

пусть исполнится точь-в-точь!

С Ивана Купала поздравляю,

большой удачи тебе желаю!

Иван Купала — волшебное лето,

Природы тайна, живая вода.

Теплом пусть будет сердце согрето,

Душа пусть будет светла и чиста.

На Иванов день, подкравшись,

Позову тебя попрыгать.

Над костром, за руки взявшись,

Будем мы ногами дрыгать.

Ты зачем так смотришь косо

И бубнишь: Что за дела?

Зря я распустила косы

И веночек заплела?

Древний праздник, но очень красивый,

День Ивана Купалы сейчас,

Лето жаркое в самом разгаре,

Зной июля в полуденный час.

Окунаться пора и купаться,

И венки на воду опускать,

Отдыхать, веселиться, смеяться

И о чувствах своих прокричать!

Ивана Купала - ночка веселья,

Традиции предков, обряды всех ждут!

Отличным пусть будет твое настроение,

Желаю счастливых и ярких минут!

В ночь на Ивана Купала

Предлагаю я всем танцевать,

Чтоб тепло людей окружало,

И хотелось друг друга обнять.

В ночь Иванову купайтесь,

Веселитесь, развлекайтесь,

Как придет Иванов день –

Будет праздновать не лень!

В светлый день, Иван Купала,

Ты избавься от грехов,

Окропись водой сначала,

Не жалея добрых слов!

Пусть горят все прегрешенья,

Благодатные ждут дни!

Пришел Иван Купала день —

На реку все, кому не лень.

Там хороводы и костры,

Надежды, тайные мечты.

С праздником Ивана Купала - поздравления в прозе

В день Ивана Купалы желаю найти цветущий папоротник, хоть и в переносном смысле: пусть в жизни все придет в норму, в доме обитают радость и счастье, а в душе лишь улыбка. Пускай на работе все сложится самым лучшим образом!

В праздник Ивана Купала желаю счастливой жизни и мира в доме, добрых надежд и светлой любви, большой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и только везения.

Сегодня прекрасный летний праздник – Ивана Купала. Пусть душевный костер счастья отгоняет все печали и болезни, а водопады веселья и смеха оживляют сердце! Стоит верить в чудеса, они случаются!

В честь Ивана Купала хочу пожелать, чтобы сердце билось в ритме счастья, любовь окутывала с ног до головы, чтобы хороводом кружилась удача и успех, а душа была полна восторга, тело — бодрости и здоровья.

С Ивана Купала! Желаю натанцеваться у костра и найти волшебный папоротник. Пускай брошенный венок в реку принесет только радостную весть. Веселись сегодня так, чтобы было что вспомнить. Поздравляю!

В прекрасный летний праздник Ивана Купала хочу пожелать укрепить здоровье бодрым купанием, оградить дом от неприятностей венком из собранных трав и быть в достатке и благополучии, даже если не получится найти цветущий папоротник!

С праздником Ивана Купала! Желаю, чтобы жизнь была радостной и богатой, а праздник запомнился только яркими красками и улыбками. Желаю здоровья на долгие годы, любви и невероятной романтики.

С днем Ивана Купала! Хочу от души пожелать щедрости судьбы и пышности природы, яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, а также удачи и благополучия на жизненном пути. Поздравляю!

Поздравления с Ивана Купала

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

Прикольные картинки с днем Ивана Купала

Читай также: В Украине появился новый праздник

Поскольку праздник Ивана Купала ассоциируется с прыжками через костер, поиском цветка папоротника и плетением венков из цветов, все эти темы находят свое отображения в изобразительном искусстве.

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

Открытки с днем Ивана Купала

Можно отослать в праздник и открытки с Ивана Купала.

pinterest

pinterest

pinterest

pinterest

Ранее мы писали о лунном календаре стрижек и окрашиваний на июль 2022 года. Какие дни будут благоприятными для изменений в имидже, а в какие лучше не рисковать волосами.