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Jerry Heil, alyona alyona и Ela представили клип к празднику Ивана Купала

В музыкальном ролике на песню "Kupala" использованы кадры из фильма известного украинского режиссера.

Автор: Дмитрий Сыч
Jerry Heil, alyona alyona и Ela представили клип к празднику Ивана Купала
Артистки пообещали в каждой своей новой работе нести идею гениальности украинской культуры
instagram alyona.alyona.official

Яна Шемаев и Алена Савраненко объединили усилия с певицой Ela из Германии и представили совместное творение. Исполнительницы записали песню к празднику Ивана Купала.

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В музыкальном ролике на композицию использованы кадры из ленты Юрия Ильенко "Вечір на Івана Купала" (киностудия Довженко, 1968 год, с Ларисой Кадочниковой в главной роли).

"Теперь каждая работа, которую мы создадим, будет нести в мир идею гениальности украинской культуры и музыки в частности. Неповторимости ее звучания. И ценности для мировой промышленности. Мы это уже делаем! И фит из Ela, немецкой певицей, спевшей украинскую песню на немецком языке – феерическое начало!" – поведали о премьере ее виновницы.
 

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Напомним о том, что у alyona alyona и Jerry Heil – уже ряд совместных треков. К Светлому Христову Воскресению они, например, представили трек "Рідні мої" со словами "Відпустіть на Паску".

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Теги:
клип, Ивана Купала, песня, alyona alyona, Jerry Heil

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