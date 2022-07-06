Дорофееву раскритиковали за русскоязычную песню в войну

Надежда Дорофеева объявила конкурс на создание украинской адаптации своего детища, однако это не успокоило подписчиков.

Дорофеева ответила на один из комментариев

Бывшая Дантеса приняла на себя волну негатива из-за песни на русском языке. Дорофеева решила сообщить своим инстаграм-подписчикам об успехах трека "Raznotsvetnaya", однако многие пользователи посчитали это неуместным во время российско-украинского противостояния. Не помогло даже то, что экс-участница дуэта "Время и Стекло" объявила конкурс на лучшую адаптацию композиции на украинском языке.

"Клип на песню raznotsvetnaya собрал уже 5 млн просмотров! Совсем скоро я определю победителя в конкурсе на адаптацию этого трека на украинском и познакомлю вас с автором", – отмечено в подписи к посту.

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Ряд комментаторов отметил, что не стоит сейчас популяризировать русскоязычный трек. Вот что написали инстаграмщики:

"Да я уже не могу слушать ничего русского. Просто [рвота]".

"А говорит война".

"Не думаю, что сейчас время петь на языке, на котором говорят убийцы детей".

"А где-то идет война".

"Нужно как-то отдавать себе отчет, что публиковать в это время как социальная личность".

instagram nadyadorofeeva

На один из отзывов певица ответила, напомнив про вышеупомянутый конкурс:

"Для глупеньких – читайте пост внимательно".

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Ранее мы писали о том, что новая избранница ресторатора Михаила Кацурина записала украиноязычный трек и снялась в клипе на него с Артемом Пивоваровым.