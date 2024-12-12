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SWOIIA шокировала фанатов близостью с MELOVIN в сольной песне.

MELOVIN появился в клипе на сольный трек певицы SWOIIA

Автор: Кива Александр
SWOIIA шокировала фанатов близостью с MELOVIN в сольной песне.
SWOIIA шокировала фанатов близостью с MELOVIN в сольной песне.
пресс-служба

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SWOIIA возвращается с новой эмоциональной песней «Так клево», которая уже готова покорять сердца слушателей. Это композиция о настоящей любви, которая остается неизменной даже в новых реалиях. В песне звучит ключевой месседж: не важно, где ты. Если есть подлинные чувства, они способны преодолеть любые испытания.

«Так клево» – это история о любви, которая существует вне обстоятельств, пространства и времени. В тексте отражен важный смысл: настоящая любовь не имеет пределов. В основе трека лежат реальные ситуации из жизни SWOIIA, которые она проживает сейчас.

«Эта песня очень близка мне, ведь она о том, как любовь способна поддержать даже в самые сложные моменты. Когда кажется, что мир вокруг исчезает, и подлинные чувства остаются твоей опорой. Это история о силе быть рядом, невзирая ни на что», – делится SWOIIA.

Клип на трек «Так клево» начинается с диалога, который сразу погружает зрителя в эмоциональный контекст и становится вступлением в основную историю. Действие разворачивается в двух «мирах»: теплой, уютной комнате с пастельными тонами, символизирующими уют и хрупкость чувств, и холодной, напряженной реальности, где чувствуется внутренний конфликт героини. Появление MELOVIN'а становится неожиданным и сильным моментом, изменяющим ход истории, придавая ей новые эмоции и смыслы.

«Мы стремились показать, как любовь может быть разной – теплой и страстной, нежной и сильной. Клип – это метафора отношений, в которых главной остается сила настоящих чувств, преодолевающих все», – комментирует SWOIIA.

SWOIIA убеждает, что этот трек создан для тех, кто не боится эмоций и верит в настоящее. Она призывает слушателей не просто слушать, а проживать «Так клево» вместе с ней.

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Теги:
музыка, клип, Melovin, шоу-бизнес, SWOIIA

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