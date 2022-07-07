Экстрасенс поведал о переменах, с которыми столкнутся украинцы

Макс Гордеев также описал влияние на людей и события языческого праздника Ивана Купала.

Узнаваемый экстрасенс и таролог Макс Гордеев рассказал в программе "Ранок з Україною" на "Індиго TV" о влиянии большого языческого праздника Ивана Купала на войну в Украине и о том, что должен сделать каждый украинец для нашей скорейшей победы.

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Как сказал эксперт, Ивана Купала – очень сильный день. Именно сегодня, 7 июля, вся сила и мистические вибрации украинцев, дескать, активизируются и начинают действовать в нашу пользу.

"Солнце сегодня встает в свое лучшее время. Я с уверенностью вам скажу, что с этого дня начинается отсчет окончания войны – она идет на убыль. Более того, мне сегодня приснилась просто невероятная сила, которая указывала на то, что весь этот ужас скоро закончится", – поделился Гордеев.

По словам экстрасенса – сегодня активизируется вся наша ярость и нечисть, которая способна уничтожить врага.

"Я бы советовал осторожничать этим оккупантам, ведь наши темные силы им не рады, и они начинают выводить их в леса. А вы должны знать, что нельзя находиться в лесу малодушным. Мы пробудили всю нашу ярость, которая и уничтожит проклятого врага. Но я все же советую вам делать ритуалы и озвучивать все свои самые большие желания в течение дня. Высшие силы и энергия просыпаются именно сегодня, и мы должны воспользоваться этим! Так что всем патриотам стоит просить скорейшей победы!"

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Напомним о том, что экстрасенс Роман Шептицкий назвал дату окончания войны в Украине.