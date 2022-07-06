Рождество Иоанна Предтечи - что значит праздник и можно ли работать

Что значит Праздник Рождество Иоанна Предтечи, что можно и нельзя делать 7 июля.

Автор: Шапарь Анастасия

Иоанн охранялся ангелом до тех пор, пока не пришла пора исполнить свое предназначение.

7 июля православный мир отмечает праздник Рождества пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Этот День выпадает на пост и славянский праздник Ивана Купала. Христиане отмечают день рождения пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Его в водах Иордана.

Что значит праздник Рождество Иоанна Предтечи

Как сказано в Евангелии от Луки, родители Иоанна Крестителя были праведные Елисавета и Захарий, родившие сына в преклонном возрасте. Рождение ребенка паре предсказал архангел Гавриил, сообщив, что Иоанн будет вести праведную жизнь и предречет рождение Спасителя.

7 июля Православная Церковь празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. hram-sofia.ru

Многие годы Иоанн жил в пустыне, где молился и питался только диким медом и насекомыми. Когда святому исполнилось 30 лет, Иоанн начал проповедовать веру в Христа, призывал людей покаяться и совершить обряд крещения в водах реки Иордан. Именно Предтеча крестил Иисуса Христа.

Креститель обличил тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял жену Иродиаду у своего брата, что считалось грубым нарушением еврейского обычая. За что пророка отправили в темницу. На одном из пиров дочь Иродиады смогла танцами угодить царю, за что попросила в награду голову Иоанна Крестителя. Оруженосец отправился к Предтечи, отсек голову и принес ее на блюде.

День Иоанна Предтечи в Украине - что можно делать

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День Иоанна Крестителя совпадает с днем летнего солнцестояния и днем Ивана Купала. Отчего в народе принято этот день праздновать с изобилием обрядов и традиций. В ночь на 7 июля проводятся массовые купания, девушки гадают на венках, поют купальские песни, молодежь прыгает через костер, также люди собирают лечебные травы.

Про­рок Иоанн Кре­сти­тель – по­сле Де­вы Ма­рии са­мый чти­мый свя­той. azbyka.ru

Перед Днем Иоанна Предтечи и в само Рождество православные христиане посещают богослужения в храме. 7 июля принято просить об излечении от зависимостей.

День Иоанна Предтечи в Украине - что нельзя делать

На Иоанна запрещены гадания и любые языческие мероприятия.

Нельзя есть мясо, молоко, яйца и блюда, в которых они содержаться.

Не следует брать в этот день острые предметы и отказаться от шитья, вязания, резания.

Не стоит заниматься уборкой.

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