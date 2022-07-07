Савченко в камуфляже запустила венок на Ивана Купала
Надежда Савченко отметила языческий праздник, поплескавшись в водоеме. Судя по опубликованному видео с водными процедурами, она уже ознакомилась с песней Jerry Heil, alyona alyona и Ela.
Экс-нардепша Надежда Савченко не пропустила народный праздник Ивана Купала. Она поделилась праздничным тикток-видео. В нем военнослужащая показана в камуфляжной футболке и штанах на берегу водоема.
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Бывшая народная избранница зашла в воду с венком на голове, потом бросила головной убор и начала плескать в его сторону. Когда венок отплыл, Надежда умылась.
@savchenkonadiya
Івана Купала♬ KUPALA - alyona alyona & Jerry Heil & ela.
Зрители отреагировали на ролик похвалой. Кто-то также решить немного пошутить:
- "Защитница наша, да хранит Бог".
- "Ивана Купала – праздник язычников..."
- "Как мило, Надежда. Вы – самая лучшая".
- "Надька, ты что, еще не вышла замуж?)"
- "Ого, как хорошо".
- "Надюша, здоровья, счастья, любви большой и мира вам!"
- "Ой, девочка-девочка такая".
Судя по аудиосопроводению, Надежда Савченко уже ознакомилась с представленным сегодня треком Jerry Heil, alyona alyona и Ela "Kupala".
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