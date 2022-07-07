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Савченко в камуфляже запустила венок на Ивана Купала

Надежда Савченко отметила языческий праздник, поплескавшись в водоеме. Судя по опубликованному видео с водными процедурами, она уже ознакомилась с песней Jerry Heil, alyona alyona и Ela.

Автор: Дмитрий Сыч
Савченко в камуфляже запустила венок на Ивана Купала
Полностью празднующая не окуналась
facebook Savchenko.Nadiia

Экс-нардепша Надежда Савченко не пропустила народный праздник Ивана Купала. Она поделилась праздничным тикток-видео. В нем военнослужащая показана в камуфляжной футболке и штанах на берегу водоема.

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Бывшая народная избранница зашла в воду с венком на голове, потом бросила головной убор и начала плескать в его сторону. Когда венок отплыл, Надежда умылась.

@savchenkonadiya

Івана Купала

♬ KUPALA - alyona alyona & Jerry Heil & ela.
 

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

tiktok savchenkonadiya

Зрители отреагировали на ролик похвалой. Кто-то также решить немного пошутить:

  • "Защитница наша, да хранит Бог".
  • "Ивана Купала – праздник язычников..."
  • "Как мило, Надежда. Вы – самая лучшая".
  • "Надька, ты что, еще не вышла замуж?)"
  • "Ого, как хорошо".
  • "Надюша, здоровья, счастья, любви большой и мира вам!"
  • "Ой, девочка-девочка такая".

Судя по аудиосопроводению, Надежда Савченко уже ознакомилась с представленным сегодня треком Jerry Heil, alyona alyona и Ela "Kupala".

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Ранее мы писали о том, что америкаский журнал Time посвятил Елене Зеленской обложку и статью. Журналистский материал получил название "Ее личная война".

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Теги:
Ивана Купала, языческие праздники, праздник, язычество, традиции, Надежда Савченко

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