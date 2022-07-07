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Известный журнал посвятил обложку и статью первой леди Украины

Новый номер Time расскажет о Елене Зеленской.

Автор: Дмитрий Сыч
Известный журнал посвятил обложку и статью первой леди Украины
instagram olenazelenska_official

Американский журнал Time сосредоточит внимание своих читателей на супруге действующего президента Украины. Такая информация появилась в Твиттере издания.

Елену Зеленскую покажут на обложке нового номера, а внутри можно будет найти статью о ней под названием "Ее личная война" (в оригинале – "Her private war").

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В анонсе журналистского материала отмечено, что первая леди Украины поведает о своем опыте в военное время и работе по преодолению негативного влияния боевых действий на душевное здоровье.

Прежде, в апреле этого года, в обложка и статья журнала посвящалась Владимиру Зеленскому.

Елена Зеленская инициировала Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки. Цель последней – помочь украинцам с преодолением стресса, вызванного вторжением РФ, а также последствий травмирующих событий. Еще программа призвана предотвратить развитие психических расстройств.

Разработкой и внедрением проекта занимается Миздрав нашей страны с украинскими и зарубежными экспертами при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

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Журнал Time в разные годы посвящал свои обложки и статьи заметным деятелям из разных сфер – политикам, предпринимателям, ученым, медикам, спортсменам, художникам и т. д. В частности – Адольфу Гитлеру, Иосифу Сталину, Рональду Рейгану, Михаилу Горбачеву, Владимиру Путину, Бараку Обаме, Илону Маску и Альберту Эйнштейну.

Ранее мы писали о том, что Владимир Гудков (Дантес) назвал Медведева "конченным" из-за его вопроса об Украине.

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Теги:
Украина, журнал, обложка, Time Magazine, Time, политика, Елена Зеленская

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