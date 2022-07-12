День Петра и Павла - что можно и нельзя делать

Праздник Петра и Павла в Украине - что можно и нельзя делать в этот день.

Автор: Шапарь Анастасия

Церковный праздник Петра и Павла – это день почитания двух апостолов христианства, которые распространяли учение Господа Бога в обществе и приняли мученическую смерть. Католики празднуют День Петра и Павла 29 июня, а православные христиане - после Петровского поста.

Когда День Петра и Павла в Украине в 2022 году

Данный праздник отмечают в честь верховных апостолов Петра и Павла. В 2022 году День Петра и Павла празднуют 12 июля. В канун праздника Петра и Павла, 11 июля, заканчивается Петровский (Апостольский) пост.

День Петра и Павла в Украине - история и традиции

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Праздник был учрежден в честь памяти святых апостолов, ближайших учеников Христа и последователей Петра и Павла.

Петр родился в семье рыбака, свою жизнь также посвятил рыбному промыслу. При рождении получил имя Симон, а за твердость в вере Иисус назвал его Кифой (по-гречески Петр). Петра называют покровителем всех рыбаков.

Изначально Петр трижды предавал Христа, а после искупил свою вину, стал основателем христианской церкви и первым Папой Римским.

Святые апостолы Петр и Павел за свою христианскую веру приняли мученическую смерть в один день. pravlife.org

До встречи с Иисусом Павел был жестким гонителем иудеев. Позже в нем проснулась вера во Христа, начал проповедовать на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Проповеди святого входят в Новый завет.

Святые апостолы Петр и Павел были мученически убиты за христианскую веру в один день – 12 июля. Апостол Петр был распят вниз головой, а апостолу Павлу отсекли голову.

Что нужно делать в день Петра и Павла

В день памяти святых апостолов принято с самого утра идти в церковь исповедоваться и причащаться. А вечером устраивали праздничный ужин, так как заканчивался пост. На ужин подавали угощения из рыбы и овощей. После застолья блюда не убирали, так как верили, что души умерших родственников навещают близких.

В День Петра и Павла начинался свадебный период. Предки верили, что те, кто поженится с 12 июля до 5 августа, будут счастливы в браке. Их союз будет крепким, а дом – полной чашей.

Праздник апостолов Петра и Павла знаменует окончание купальских празднований. pravlife.org

С этого дня летние дни идут на убыль. В День Петра и Павла открывался рыболовный сезон. Рыбаки молились святым о хорошем улове.

Что нельзя делать в день Петра и Павла

Нельзя ходить в лес.

Не стоит шить, вязать и заниматься рукоделием.

Не нужно физически тяжело трудиться.

Не следует есть фрукты и овощи нового урожая, иначе следующий год будет неурожайным.

Нельзя брать и давать в долг.

Не стоит купаться, иначе повышается вероятность несчастья на воде.

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