Как изменился Зеленский после 24 февраля: ответ Виталия Кима
Глава Николаевской ОВА отметил, что президент все события пропускает через себя.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поведал, как изменился после полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский. Политики встречались 18 июня, когда лидер страны посещал Николаев. Об изменениях Ким рассказал в интервью "Украинской правде".
Читай также: "С опаской": Ким поведал, как его жена относится к тысячам фанаткам мужаВиталий отметил, что Зеленский стал "более уставшим".
"Президент, настоящий президент, страны которая воюет, не может не измениться. На нашем президенте сейчас большая ответственность. И он, конечно, переживает за то, что происходит в стране, и пропускает через себя лично. Он стал более уставшим," - подчеркнул Ким.
Читай также: Супруга Зеленского: Дети делают с ним все, что хотятНесмотря на вышесказанное, по словам Кима, у лидера Украины все хорошо с силой и самовыдержкой.
"Но видно, что он – президент страны, которая воюет," - отметил глава ОВА.
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