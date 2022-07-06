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Как изменился Зеленский после 24 февраля: ответ Виталия Кима

Глава Николаевской ОВА отметил, что президент все события пропускает через себя.

Автор: Шапарь Анастасия
Как изменился Зеленский после 24 февраля: ответ Виталия Кима
Зеленский наградил Виталия Кима во время визита в Николаев.
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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поведал, как изменился после полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский. Политики встречались 18 июня, когда лидер страны посещал Николаев. Об изменениях Ким рассказал в интервью "Украинской правде".

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Виталий отметил, что Зеленский стал "более уставшим".

"Президент, настоящий президент, страны которая воюет, не может не измениться. На нашем президенте сейчас большая ответственность. И он, конечно, переживает за то, что происходит в стране, и пропускает через себя лично. Он стал более уставшим," - подчеркнул Ким.

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Несмотря на вышесказанное, по словам Кима, у лидера Украины все хорошо с силой и самовыдержкой.

"Но видно, что он – президент страны, которая воюет," - отметил глава ОВА.

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Теги:
Николаев, Владимир Зеленский

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