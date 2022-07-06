Руководитель "Дизель Студио" объяснил, почему назвал Мишину "политической хвойдой"

Бланара возмутило сравнение с рашистами, которое привела экс-"Холостячка".

Автор: Шапарь Анастасия

Руководитель проекта "Дизель Судио" Алексей Бланар объяснил, почему позволил публично оскорбить актрису Ксению Мишину, назвав ее "бл*дункой" и "политической хвойдой". Алексей написал в Фейсбуке, что был на эмоциях: его возмутило, что экс-"Холостячка" сравнила его с россиянами.

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Руководитель юмористического проекта заявил, что никого из участников конфликта не оскорблял, помимо Мишиной.

"После 17 дней в окружении с тремя детьми, женой и одной из актрис "Дизель Шоу" у меня четкая ассоциация со словом "рашисты" — это изверги, которые приехали к моему двору на танке, а затем наставили "калашников" на меня и мою 9-ти летнюю дочь Я никого не обвинил лично и не обругал из участников и комментаторов конфликта. Ибо слово "рашисты" прозвучало из уст одного человека. Да, я должен подобрать другое слово в ее адрес, но в то время бурлили эмоции," - объяснил Бланар.

Алексей Бланар. facebook

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Алексей признал, что не прав и не должен был обзывать Ксению, и принес извинения. Теперь руководитель "Дизель Студио" ждет извинений от Ксении за сравнение с "рашистами".

"Я высказался обидно по отношению к женщине. Да, признаю, что мужчина не должен так действовать, за это извиняюсь. Итак, я извинился за свои слова. Теперь ожидаю извинений от госпожи Мишиной. Вся наша "Студия" ожидает," - написал Бланар.

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