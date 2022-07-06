АфишаАфиша
Русский Українська

Руководитель "Дизель Студио" объяснил, почему назвал Мишину "политической хвойдой"

Бланара возмутило сравнение с рашистами, которое привела экс-"Холостячка".

Автор: Шапарь Анастасия
Руководитель "Дизель Студио" объяснил, почему назвал Мишину "политической хвойдой"
Ксения Мишина.
instagram misha.k.ua

Руководитель проекта "Дизель Судио" Алексей Бланар объяснил, почему позволил публично оскорбить актрису Ксению Мишину, назвав ее "бл*дункой" и "политической хвойдой". Алексей написал в Фейсбуке, что был на эмоциях: его возмутило, что экс-"Холостячка" сравнила его с россиянами.

Читай также: Мишина ответила шеф-редактору Дизель Шоу на "политическую хвойду"

Руководитель юмористического проекта заявил, что никого из участников конфликта не оскорблял, помимо Мишиной.

"После 17 дней в окружении с тремя детьми, женой и одной из актрис "Дизель Шоу" у меня четкая ассоциация со словом "рашисты" — это изверги, которые приехали к моему двору на танке, а затем наставили "калашников" на меня и мою 9-ти летнюю дочь Я никого не обвинил лично и не обругал из участников и комментаторов конфликта. Ибо слово "рашисты" прозвучало из уст одного человека. Да, я должен подобрать другое слово в ее адрес, но в то время бурлили эмоции," - объяснил Бланар.

Алексей Бланар.
Алексей Бланар.
facebook

Читай также: Продюсер Дизель Шоу назвал Мишину "политической проституткой"

Алексей признал, что не прав и не должен был обзывать Ксению, и принес извинения. Теперь руководитель "Дизель Студио" ждет извинений от Ксении за сравнение с "рашистами".

"Я высказался обидно по отношению к женщине. Да, признаю, что мужчина не должен так действовать, за это извиняюсь. Итак, я извинился за свои слова. Теперь ожидаю извинений от госпожи Мишиной. Вся наша "Студия" ожидает," - написал Бланар.

Ранее мы писали, что Горбунов рассказал о сообщении российских коллег после вторжения. Шоумен уверен, "хороших русских" нет.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Дизель шоу, Ксения Мишина

Статьи по теме

Мишина ответила шеф-редактору Дизель Шоу на "политическую хвойду"
Мишина ответила шеф-редактору Дизель Шоу на "политическую хвойду"
Продюсер Дизель Шоу назвал Мишину "политической проституткой"
Продюсер Дизель Шоу назвал Мишину "политической проституткой"
Дизель Шоу не выплатил гонорар Марины Поплавской после ее смерти
Дизель Шоу не выплатил гонорар Марины Поплавской после ее смерти
"Не считаю родиной": Артист Дизель Шоу высказался о Беларуси и своем паспорте РБ
"Не считаю родиной": Артист Дизель Шоу высказался о Беларуси и своем паспорте РБ
Какой церковный праздник 12 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 12 июля и что нельзя делать
Одесский граффитчик показал, как создает своих патриотических котов
Одесский граффитчик показал, как создает своих патриотических котов

Личность дня

Памеле Андерсон - 55 лет: необычные факты из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK