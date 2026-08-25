«Стыдно было позвонить родителям»: Мишина вспомнила жестокость бывшего во время ее беременности

Актриса впервые рассказала о психологическом насилии и финансовом контроле со стороны отца ее сына

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась подробностями токсичных отношений с отцом своего сына Платона. Звезда призналась, что во время беременности в 22 года мужчина оказывал на нее психологическое давление, полностью контролировал финансы и оставлял без питания.

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Хотя в начале отношений избранник обещал актрисе счастливое будущее и даже показывал их будущую квартиру в Киеве на этапе строительства, после новости о беременности его поведение кардинально изменилось.

Когда беременной Ксении нужно было оплатить семестр учебы в университете, мужчина грубо отказал, заявив, что это должны делать ее родители. Несмотря на то, что дома была большая сумма наличных в долларах, Мишиной было строго запрещено брать деньги. Мужчина выделял ей всего 100 гривен в день.

Ксения Мишина во время беременности instagram.com/misha.k.ua

«Помню, когда я уже была беременна, мы жили вместе и мне надо было оплачивать семестр в университете, он мне грубо сказал: маме с папой звони — пусть они тебе оплачивают. Вот это будущий муж. Дома у нас была тумбочка и там куча долларов постоянно лежала. Он мне говорил: тебе сюда нельзя — тебе вот 100 гривен на день. Помню, я так хотела есть и мне так стыдно было позвонить маме и папе, когда рядом типа мой муж», — поделилась звезда.

Из-за сильного токсикоза Ксения не могла готовить сама, так как запахи еды вызывали тошноту. На просьбы позаботиться о ее питании мужчина отправлял ее на кухню готовить самостоятельно.

Не выдержав издевательств, Мишина сбежала от избранника на шестом месяце беременности. Отец ребенка признался, что «испугался ответственности», и после рождения Платона ни разу не принимал участия в его воспитании или финансовой поддержке.