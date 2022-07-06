Горбунов назвал российского актера, который написал ему после вторжения

Шоумен отметил, что не было ни моральных, ни физических сил ему отвечать.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий и волонтер Юрий Горбунов прекратил любые контакты с коллегами из России. В интервью Алине Доротюк шоумен признался, что ему с начала вторжения писали некоторые. Один из них - российский актер Игорь Скрипко, исполнивший главную роль в сериале "Останній москаль".

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Горбунов уверен, "хороших русских" нет.

"На мой субъективный взгляд, невиновных россиян нет. С того момента, как началась война, я не отвечаю никому из своих российских коллег и друзей, которые у меня есть," - отметил ведущий.

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Шоумен рассказал, что Скрипко писал, но он ему не ответил.

"Он переживал, писал, спрашивал, как там, что там. У меня не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему," - заявил Юрий.

Горбунов также признался, что размышления Ксении Собчак, которая отделяет Кремль от российского народа в вопросе ответственности за войну, вызывают "странную улыбку".

"Она говорит: "При чем здесь обычные люди? Почему мы должны страдать? Почему нам закрывают магазины?" Именно потому!" – поведал ведущий.

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