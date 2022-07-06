Полякова восхитилась единством украинцев в войну

Певица рассказала об атмосфере на благотворительных концертах.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Полякова восхитилась украинским единством и желанием помочь согражданам, которые они чувствует на своих благотворительных концертах в поддержку Украины за границей.

В Инстаграме Полякова вспомнила, как в Праге прошли ее сольные концерты. Певица призналась, что на выступлениях торжествовала особенная атмосфера. Певицу вдохновляет желание украинцев за границей помогать друг другу.

"Даже во время концертов, не просто отвлекаться от грустных новостей, но и делать общие полезные дела," - отметила Ольга.

К слову, за 2 концертных дня в Праге звезде удалось собрать более 3 тысяч долларов на аукционе, продав 2 флага Украины с подписями украинских защитников. Полякова поблагодарила всех причастных и отправила эти деньги на гуманитарную помощь и потребности ВСУ.

Ранее мы писали, что группа Kozak System выпустила актуальную военную песню "Мольфар". Музыканты создали ее еще в 2014 году после ряда концерт и встреч с украинскими защитниками.