АфишаАфиша
Русский Українська

Полякова восхитилась единством украинцев в войну

Певица рассказала об атмосфере на благотворительных концертах.

Автор: Шапарь Анастасия
Полякова восхитилась единством украинцев в войну
Полякова активно выступает 4 месяца на концертах в поддержку Украины.
instagram polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова восхитилась украинским единством и желанием помочь согражданам, которые они чувствует на своих благотворительных концертах в поддержку Украины за границей.

В Инстаграме Полякова вспомнила, как в Праге прошли ее сольные концерты. Певица призналась, что на выступлениях торжествовала особенная атмосфера. Певицу вдохновляет желание украинцев за границей помогать друг другу.

"Даже во время концертов, не просто отвлекаться от грустных новостей, но и делать  общие полезные дела," - отметила Ольга.

К слову, за 2 концертных дня в Праге звезде удалось собрать более 3 тысяч долларов на аукционе, продав 2 флага Украины с подписями украинских защитников. Полякова поблагодарила всех причастных и отправила эти деньги на гуманитарную помощь и потребности ВСУ.

Ранее мы писали, что группа Kozak System выпустила актуальную военную песню "Мольфар". Музыканты создали ее еще в 2014 году после ряда концерт и встреч с украинскими защитниками.

Читайте нас в Google.News
Теги:
концерт, благотворительность, помощь пострадавшим, помощь армии, Оля Полякова

Статьи по теме

Полякова рассказала, как просила выпустить мужа за границу
Полякова рассказала, как просила выпустить мужа за границу
Почему Ефросинина и Полякова не переходят на украинский язык
Почему Ефросинина и Полякова не переходят на украинский язык
Дочь Поляковой поступила в ВУЗ за границей: детали
Дочь Поляковой поступила в ВУЗ за границей: детали
Депп после победы в суде над Херд пожертвовал 800 тыс долларов
Депп после победы в суде над Херд пожертвовал 800 тыс долларов
Звезда "Спіймати Кайдаша" Хижняк поделилась, как война изменила ее
Звезда "Спіймати Кайдаша" Хижняк поделилась, как война изменила ее
Какой церковный праздник 12 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 12 июля и что нельзя делать

Личность дня

Памеле Андерсон - 55 лет: необычные факты из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK