Виктория Булитко пожаловалась, что ей не разрешили стать донором крови

Звезда «Дизель шоу» озвучила неожиданную причину

Автор: Коваленко Наталья

Украинская комедийная актриса Виктория Булитко впервые в жизни решила присоединиться к донорству крови, однако получила отказ. Об этом она рассказала своим подписчикам в инстаграме.

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В разделе сториз Булитко разместила несколько видео, где сначала в авто рассказывает, что едет в Киевский городской родильный дом № 2 для участия в благотворительной инициативе. Звезда «Дизель Шоу» призналась, что давно стремилась совершить этот добрый поступок, однако ранее ей запрещали из-за слишком маленького веса — около 46 килограммов.

«Знаете, куда я еду? Впервые. Впервые сдавать донорскую кровь. Впервые в жизни, потому что раньше, когда я хотела, знаете, когда был такой порыв и жажда это сделать, мне всегда говорили: "Вика! Что там у тебя с той капли крови?". Я на тот момент весила, ну, сколько там, 46. А сейчас уже 48! Могу себе позволить. Так что я еду во второй роддом, друзья, сдать кровь», — сказала в ролике Булитко.

На этот раз артистка была настроена оптимистично, ведь ее вес достиг 48 килограммов. Впрочем, уже во время медицинского осмотра в больнице выяснилось, что текущий вес актрисы все равно остается недостаточным для донорства, ведь минимальный порог составляет 50 килограммов.

«Спрашивают: "Почему вес такой маленький?". Не откормила мама. Отмечу тебя, мама. Но давление померить надо», — добавила в одном из видео Виктория.

Виктория Булитко не смогла стать донором крови instagram.com/bulitka

Виктория Булитко не смогла стать донором крови instagram.com/bulitka

Виктория Булитко не смогла стать донором крови instagram.com/bulitka