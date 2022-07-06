"Часть 2": Бритни Спирс поплескалась в море топлес

Американская певица наслаждается медовым месяцем "в тропическом раю" с Сэмом Асгари.

Бритни Спирс в очередной раз порадовала своих подписчиков, которых у нее почти 42 миллиона, оголением. Для этого знаменитость выбрала солнечный день и лазурные волны.

instagram britneyspears

instagram britneyspears

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Певица устроила дефиле по береговой линии без верхней части купальника, прикрыв грудь руками. Потом, не надевая верх, она поплескалась в воде лежа на животе.

Для этого купания артистка выбрала бирюзовый купальник в черную точку. Глаза она прикрыла большими солнцезащитными очками, а шею украсила двумя ожерельями, в частности – чокером.

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

"Часть 2 медового месяца здесь, в этом невероятном тропическом раю… Нет, это не кампания одичавших девушек… Это просто я живу своей жизнью! Вот что происходит, когда вы проводите двухнедельный отпуск на яхте на острове… Перепрыгивать с острова на остров буквально безумно!" – описала свой отдых Бритни.

Исполнительница хита "Piece of Me" сообщила о помолвке с Сэмом Асгари 12 сентября 2021 года. В мае 2022-го – о выкидыше. А 9 июня пара стала мужем и женой.

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Ранее мы писали о первой части морских каникул Бритни Спирс по случаю медового месяца. На одном из снимком видна тень ее избранника.