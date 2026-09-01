Могилевская в купальнике показалась в джакузи на фоне леса

Наталья Могилевская по-философски прокомментировала завершение лета.

Наталья Могилевская провела последний день лета на природе в ванне. 51-летняя артистка понежилась в джакузи под открытым небом посреди леса и поделилась с поклонниками кадрами, которые сняла на отдыхе.

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На фотографиях артистка предстала без макияжа и в желтом купальнике спокойного тона. Свое завершение лета она украсила философской подписью, в которой отметила, что смотрит на прошлое с благодарностью, а в будущее – с доверием и вдохновением. Последний день теплого сезона певица сравнила с закрытием книги на любимом разделе.

instagram nataliya_mogilevskaya

instagram nataliya_mogilevskaya

instagram nataliya_mogilevskaya

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Судя по фотографиям, Наталья расслаблялась за городом. К слову, за лето в ее инстаграе немного накопилось постов с фото в бассейне. У одного из таких сообщений артистка опровергала предположение о совершенных ею пластических операциях.