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Могилевская в купальнике показалась в джакузи на фоне леса

Наталья Могилевская по-философски прокомментировала завершение лета.

Автор: Дмитрий Сыч
Могилевская в купальнике показалась в джакузи на фоне леса
Артистка отдохнула не выложила снимков во весь рост
instagram nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская провела последний день лета на природе в ванне. 51-летняя артистка понежилась в джакузи под открытым небом посреди леса и поделилась с поклонниками кадрами, которые сняла на отдыхе.

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На фотографиях артистка предстала без макияжа и в желтом купальнике спокойного тона. Свое завершение лета она украсила философской подписью, в которой отметила, что смотрит на прошлое с благодарностью, а в будущее – с доверием и вдохновением. Последний день теплого сезона певица сравнила с закрытием книги на любимом разделе.

instagram nataliya_mogilevskaya

instagram nataliya_mogilevskaya

instagram nataliya_mogilevskaya

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Судя по фотографиям, Наталья расслаблялась за городом. К слову, за лето в ее инстаграе немного накопилось постов с фото в бассейне. У одного из таких сообщений артистка опровергала предположение о совершенных ею пластических операциях.

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Теги:
фото, купальники, лето, отдых в Украине, Наталья Могилевская, шоу-бизнес, фото в купальнике

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