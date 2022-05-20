Вакарчук готовится ко второму отцовству

Евгения Яцута, гражданская жена певца, замечена с округлившимся животом.

Вокалист группы "Океан Ельзи" снова станет отцом. Продюсершу Евгению Яцуту, которая состоит с певцом в неофициальном браке, заметили с увеличенным животом. Женщина, которая уже родила Вакарчуку первенца, побывала в павильоне на кинорынке в Каннах. Беременную Яцуту зафиксировала на видео корреспондентка ТСН. Евгения не пожелала рассказывать об интересном положении.

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47-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом в прошлом году. Сын был назван в честь отца рокера Ивана Вакарчука.

Океановец не распространяется о своей личной жизни, поэтому общество долго не знало имени матери его ребенка. Однако в итоге разные источники подтвердили, что сыну публичной персоне родила 39-летняя продюсерша украинского продакшена.

Говорят, лидер "О.Е." встречается с возлюбленной несколько лет. О завершении предыдущих отношений с Лялей артист сообщил в июне 2021-го. Расставшись, они, по словам Вакарчука, остались "близкими людьми".

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Ранее сообщалось о том, что первенца родила Рианна. Прежде, чем малыш покинул утробу известной матери, она всячески демонстрировала публике свою беременность.