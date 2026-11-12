83-летний Де Ниро показался на мероприятии с молодой матерью своего 7-го ребенка

Роберт Де Ниро привел избранницу Тиффани Чен на премьеру фильма.

Роберт Де Ниро посетил светское мероприятие в Нью-Йорке вместе со своей избранницей Тиффани Чен, специализирующейся на тренировках по боевым искусствам. Пара редко выходит вместе в свет.

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Влюбленные заглянули на премьеру третьей части комедийной ленты "Знакомство с Факерами", в которой 83-летний голливудский актер исполнил одну из главных ролей.

Для мероприятия Де Ниро выбрал сдержанный классический образ, объединив темные брюки, гольф и жакет. Его 45-летняя возлюбленная предстала перед камерами в длинном ярком платье и сером кардигане. Волосы Тиффани собрали в хвост.

Романтические отношения актера и тренера продолжаются с 2021 года. В то же время пара долго не афишировала личной жизни и старалась избегать публичных комментариев по поводу своих отношений. Впервые вместе на красной дорожке они появились в мае 2023-го на Каннском кинофестивале. Тогда же у них родилась общая дочь Джиа, ставшая седьмым ребенком актера.

В целом Роберт Де Ниро имеет семерых детей от четырех женщин. От первой жены Даэнн Эбботт у него есть сын Рафаэль, а также актер удочерил Дрену – дочь своей тогдашней избранницы. В отношениях с моделью Туки Смит родились близнецы Джулиан и Эрин.

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Вторая жена знаменитости Грейс Хайтавер стала матерью еще двоих его детей – сына Эллиота и дочери Хелен.