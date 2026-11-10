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Подкопаева показала и поздравила с 20-летием дочь, которая живет в США

Лилия Подкопаева показала на фото, как менялся ее ребенок.

Автор: Дмитрий Сыч
Подкопаева показала и поздравила с 20-летием дочь, которая живет в США
Подкопаева удивлена тем, как быстро повзрослела ее дочь
instagram podkopayeva_official

Лилия Подкопаева – Олимпийская чемпионка – поделилась семейной радостью. Дочь спортсменки Каролина 10 ноября отметила 20-летие. По случаю особой даты мать опубликовала редкие фотографии девушки и посвятила ей теплое поздравление.

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На архивных фотографиях можно увидеть, какой Каролина была в детстве и как менялась с годами. В настоящее время дочь гимнастки уже взрослая и самостоятельная. Она проживает в США и находится в отношениях. Недавно девушка вместе с избранником отметила Хэллоуин. Каролина любит активный досуг, хотя личными моментами в социальных сетях делится нечасто.

Ко дню рождения Подкопаева обратилась к дочери с нежными словами. Спортсменка написала, что гордится ею, и отметила, что до сих пор не может поверить, как быстро прошло время и маленькая девочка превратилась во взрослую личность.

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Лилия пожелала Каролине счастливой жизни, ярких приключений и возможности всегда оставаться собой. Свое сообщение она завершила признанием в безграничной материнской любви.

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Теги:
фото, дети знаменитостей, Лилия Подкопаева, дети звезд

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