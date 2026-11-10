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Приходько сообщила, что прервала свою четвертую беременность

Анастасия Приходько выступает за аборты.

Автор: Дмитрий Сыч
Приходько сообщила, что прервала свою четвертую беременность
Приходько имеет дочь и двоих сыновей
instagram prykhodko_official

Анастасия Приходько поделилась личной историей прерывания беременности. Артистка, мол, решилась на аборт из-за серьезных медицинских противопоказаний, которые могли угрожать ее жизни. Об этом 39-летняя певица написала в инстаграме, комментируя петицию с призывом запретить аборты в Украине.

Приходько подвергла критике инициативу и подчеркнула, что подобные вопросы нельзя решать без учета индивидуальных обстоятельств каждой женщины.

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Исполнительница рассказала, что забеременела четвертый раз спустя год после рождения младшего сына. Однако врачи предупредили ее, что по медицинским показаниям вынашивание ребенка представляет серьезную опасность. Перед артисткой предстал выбор между собственной жизнью и жизнью будущего ребенка. В итоге она решила сохранить свою, ведь уже воспитывала троих детей, а самому младшему, написала Анастасия, на тот момент был всего год и три месяца.

Также Приходько выступила против ограничения права женщин самостоятельно принимать решение о вынашивании детей. Она обратила внимание, что причинами прерывания беременности могут быть не только проблемы со здоровьем, но и пережитое насилие. В частности, певица упомянула о случаях сексуального насилия над украинками со стороны российских военных во время войны.

Артистка отметила, что постоянный стресс и сложные обстоятельства военного времени могут негативно влиять на течение беременности и сопровождаться серьезными осложнениями. Именно поэтому она убеждена, что окончательное решение о рождении ребенка должно оставаться за женщиной.

instagram prykhodko_official

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Ныне Анастасия Приходько воспитывает троих детей. Ее дочери Нане 16 лет, сыну Гордию – 11, а самому младшему Луке – пять. Двоих сыновей певица родила в браке с Александром. Отец старшей дочери Нурик Кухилава не поддерживает общение с потомком и не участвует в его воспитании.

instagram prykhodko_official

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Теги:
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