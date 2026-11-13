Галкин поразил сходством с подросшим сыном на новых фото

Максим Галкин выставил свежие кадры с ребенком от Аллы Пугачевой.

Максим Галкин поделился новыми семейными фотографиями, на которых предстал с сыном Гарри от певицы Аллы Пугачевой. Кадры с 13-летним потомком артист опубликовал в своем блоге.

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На снимках отец и сын стоят бок о бок. Для позирования Галкин выбрал серые брюки и белый гольф, тогда как Гарри был одет в темное. Пользователи также обратили внимание на схожие прически родственников.

Шоумен не стал сопровождать публикацию длинными комментариями, однако его подписчики активно отреагировали на сообщение. Многих удивило, насколько быстро подрос мальчик и как он заметно изменился внешне.

instagram maxgalkinru

instagram maxgalkinru

Еще в отзывах пользователи написали о поразительном сходстве Гарри с отцом. Они называли подростка копией Галкина и похвалили его за вид.

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У Максима Галкина и Аллы Пугачевой есть двое общих детей – двойняшки Гарри и Лиза. Они родились 18 сентября 2013 с помощью суррогатного материнства. Артисты являются их биологическими родителями.