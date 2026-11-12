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Какой церковный праздник 13 ноября - традиции и что нельзя делать

Православная Церковь вспоминает Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 13 ноября - традиции и что нельзя делать
Иоанн Златоуст.
открытые источники

В пятницу, 13 ноября, православные христиане чтят память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Его вспоминают 13 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 26 ноября. 

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Иван, Ян и Герман.

Какой церковный праздник 13 ноября

Святитель Иоанн Златоуст родился в богатой христианской семье. Отец умер рано, поэтому его воспитывала мама. Иоанн хорошо учился. Сначала был адвокатом, но быстро понял, что его путь — это монашество. После пострига он закрылся в родительском доме и долго молился. Выдержал обет молчания, и 6 лет был отшельником. Тогда произошло явление апостолов Петра и Иоанна, которые оповестили святого, что его жизнь будет преисполнена страданий и гонений, но в конце его ожидает большая слава.

Иоанн Златоуст был одарен красноречием. После сего он оставил 12-томное собрание сочинений.

Святой никогда не боялся говорить правду: разоблачал жадность, безразличие. Говорил правду в глаза императрице и ее подданным, за что обрек себя на гонения.

Православная церковь вспоминает Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.
Православная церковь вспоминает Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.
открытые источники

Традиции и обычаи 13 ноября

В этот день предшественники водили своих детей к знахарям, чтобы вылечить болезни. Православные молились Иоанну Златоусту, прося о защите от мошенников и обманщиков.

Также с Иоанна начиналась пельменная пора. Хозяйки лепили пельмени с разными начинками, приглашали друзей и соседей. 

  • Если зайцы бегут из леса - к похолоданию.
  • Если в печи ярко тлеет уголь - к плохой погоде.
  • Если в этот день осадки - будущий год будет урожайным.

Что нельзя делать 13 ноября

  • Нельзя ругаться и думать о плохом.
  • Не стоит попусту обещать.
  • Не стоит верить голосу ума, а лучше довериться интуиции.
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