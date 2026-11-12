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Дочь Сумской показалась с мохнатым любимцем на животе и штангой в руках

Анна Борисюк выставила ролик своей тренировки в компании материнской собаки Джессики.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Сумской показалась с мохнатым любимцем на животе и штангой в руках
Анна тренировалась под присмотром профессионала
instagram olgasumska

Анна Борисюк – 24-летняя дочь актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка – поделилась редкими кадрами своей повседневной жизни. На этот раз она показалась подписчикам в тренажерном зале, прихватив с собой домашнюю любимицу матери.

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В инстаграм-историях Анна опубликовала видео, на котором выполняет силовое упражнение со штангой. Пока госпожа Борисюк лежала на тренировочной скамье и выталкивала массу от груди, на ее животе спокойно устроилась чихуахуа Джессика.

Собачка вела себя непринужденно и, похоже, совсем не мешала хозяйке заниматься спортом.

instagram gandzyazen

instagram gandzyazen

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К слову, раньше Анна рассказывала о своих профессиональных амбициях. Женщина получила актерское образование, однако решила не идти по стопам родителей. В прошлом году она зарегистрировала свой бренд спортивной одежды.

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Теги:
фото, спорт, спортзал, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Анна Борисюк, звезды в спортзале, дети знаменитостей, дети звезд

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